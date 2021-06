WitcherCon: programma completo e come seguire l’evento dedicato a The Witcher

Dopo l’annuncio di poche settimane fa, Netflixe CD Projekt Red hanno ufficializzato il programma completo di WitcherCon, il primo evento virtuale globale dedicato ai fan e all’universo di The Witcher. Sarà possibile seguire l’evento gratuitamente su Twitch e su YouTube in due appuntamenti venerdì 9 luglio dalle ore 19.00 e sabato 10 luglio dalle ore 3.00 sugli stessi canali.

WitcherCon, il programma completo

Eccovi il programma completo di WitcherCon che includerà diversi panel interattivi, ognuno dei quali riserverà sorprese esclusive della serie live action di The Witcher e del prossimo film anime. Netflix e CD Projekt Red hanno però già escluso annunci riguardanti nuovi videogame della saga, l’evento, condotto da Julia Hardy, sarà costellato da contenuti esclusivi, che forniranno approfondimenti mai visti prima sui processi produttivi e creativi dietro l’universo di The Witcher.

The Witcher 2: Carte del Destino

Ospiti: Lauren Schmidt Hissrich, Anya Chalotra, Freya Allan, Mimî M Khayisa, Paul Bullion

I destini si scontrano quando il cast e lo showrunner di The Witcher pescano delle carte da un enigmatico mazzo con domande dei fan che determineranno il corso del panel e il destino immediato degli ospiti. Ci saranno rivelazioni a sorpresa, approfondimenti sul backstage e un pizzico di caos mentre i panelist ci accompagneranno nel loro viaggio attraverso le riprese della seconda stagione.

CD PROJEKT RED – Ricordi di viaggio – Storie segrete dei giochi di The Witcher

Per oltre 13 anni, la serie di videogiochi di The Witcher ha catturato l’immaginazione dei giocatori di tutto il mondo. Ora, gli sviluppatori dietro i giochi racconteranno come hanno dato vita alle loro storie coinvolgenti, prima di rivisitare vecchi ricordi, scoprire artefatti dimenticati e ricordare i loro momenti preferiti del franchise.

Geralt di T-Rivia

Ospiti: Błażej Augustynek, Philipp Weber, Declan De Barra, Lauren Schmidt Hissrich

È un incontro delle menti di The Witcher: i principali creatori dei videogiochi e della serie Netflix si uniscono per testare la loro conoscenza dell’universo di The Witcher. In questo gioco in stile quiz, le notizie del dietro le quinte e gli spoiler sono premiati tanto quanto le risposte corrette.

CD PROJEKT RED – The Witcher: oltre i videogiochi

Ospiti: Rafał Jaki, Bartosz Sztybor, Łukasz Woźniak

Dal noir all’horror oscuro, fino a Old World e oltre, l’universo di The Witcher con gli ultimi dettagli sui prossimi fumetti e giochi da tavolo ispirati al franchise.

Storie del Lupo Bianco: una conversazione con Henry Cavill

Per chiudere WitcherCon, i fan ascolteranno Geralt di Rivia in persona, Henry Cavill, che con il moderatore Josh Horowitz (conduttore di MTV e Comedy Central) parlerà di fantasy, destino e di tutto il mondo The Witcher. Il Lupo Bianco potrebbe anche avere in serbo una o due sorprese…

A proposito di The Witcher

The Witcher è una serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller (in attesa della WitcherCon, potete recuperare il primo volume cartaceo, intitolato Il guardiano degli innocenti che trovate su Amazon) ed è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.

Eccovi il teaser della Stagione 2:

What does destiny have in store for Geralt of Rivia in Season 2? Here's a clue. pic.twitter.com/u1uXAnzUfG — The Witcher (@witchernetflix) June 18, 2021

Convinto che la vita di Yennefer sia andata persa nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cir nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, Geralt deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere che possiede dentro di sé.

L’universo televisivo della saga si espanderà anche con Blood Origin, un prequel in sei parti ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima degli eventi narrati nella serie originale. Verrà raccontata l’origine del primissimo Witcher e gli eventi che hanno portato alla fondamentale “congiunzione delle sfere”, quando il mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi per diventare uno.