Wolverine, X-Men, Blade: gli anime Marvel gratis su Youtube

Anime e comic possono sembrare due mondi molto distanti fra di loro, ma è proprio per questo che è sempre divertente e interessante scoprire in quanti e quali modi possano giungere a un punto di incontro questi due modi così diversi di raccontare le storie e di mostrarne i protagonisti. Un buon esempio è di certo costituito da My Hero Academia, manga scritto e illustrato da Kohei Horikoshi, grandissimo fan dell’universo Marvel che riesce a unire questa sua passione per i comics a quella per i manga, creando un prodotto originale e appassionante.

Ma My Hero Academia è solo uno dei tanti esempi di commistione fra comic e anime. Esistono infatti degli anime, realizzati dallo studio di animazione giapponese Madhouse (lo stesso studio che ha realizzato i film di Satoshi Kon e la prima stagione di One-Punch Man, fra gli altri lavori), basati su alcuni dei comic più conosciuti di casa Marvel: parliamo di Wolverine, X-Men e Blade. Ebbene, di recente Sony Pictures Television ha reso disponibili il primo episodio degli adattamenti anime Marvel gratis sul suo canale YouTube Throwback Toons.

Gli anime Marvel gratis su Youtube

L’anime degli X-Men, composto in tutto da 12 episodi, ha debuttato originariamente in Giappone nell’aprile del 2011. Trovate il primo episodio di questo anime Marvel gratis qui di seguito:

L’anime di Blade è stato presentato in anteprima nel luglio 2011 ed è composto da un totale di 12 episodi. Potete trovare il primo episodio di questo anime Marvel gratis qui in basso:

Grazie a Sony Pictures Television, anche il primo episodio dell’anime di Wolverine del 2011 è ora disponibile su Youtube. Lo trovate qui in basso:

L’anime di Wolverine è stato realizzato dieci anni fa dal team di Madhouse. La serie di 12 episodi è stata diretta da Yuzo Sato e la leggenda dei fumetti Warren Ellis ha supervisionato l’anime di Wolverine e molti altri targati Marvel.

Fate i vostri acquisti a tema Marvel in questa vastissima pagina che trovate su Amazon!