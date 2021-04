Wyatt Russell: “Interpretare Jena Plissken sarebbe un suicidio artistico”

Grazie a The Falcon and the Winter Soldier, Wyatt Russell sta diventando un nome e un personaggio molto familiare al grande pubblico. Prima di interpretare John Walker nel Marvel Cinematic Universe, Russell è stato visto in una serie di progetti come Ingrid Goes West e Overlord. Tuttavia, prima di essere conosciuto come attore, Russell era conosciuto come il figlio di Kurt Russell e Goldie Hawn.

Padre e figlio si somigliano molto, quindi non sorprende che di recente gli sia stato chiesto a Wyatt di vestire i panni di Jena Plissken nel tanto discusso reboot di Fuga da New York. Infatti nel 2019, è emerso che lo scrittore e regista di The Invisible Man, Leigh Whannell, era stato incaricato di scrivere un nuovo avvio dell’amato film di Carpenter. Non ci sono stati molti aggiornamenti sul progetto nell’ultimo anno, ma una cosa è certa il protagonista non sarà interpretato da Wyatt Russell.

Durante un’intervista con Esquire, Russell ha risposto a una domanda dei fan sul riavvio di Fuga da New York che gli chiedeva se sarebbe stato interessato al ruolo o se poteva convincere suo padre a “seguire la rotta Logan e crearne uno nuovo“. L’attore ha così risposto, “Anche se è molto gentile, non accadrà. Non ci sarà nessun riavvio di Fuga da New York da parte mia, è come un suicidio professionale, è una cosa da non fare. Non so se qualcun altro potrebbe interpretare Jena Plissken. Buona fortuna, vai a prenderli, ti auguro sinceramente il meglio. Semplicemente non so come sia possibile. Per quanto mi riguarda, se avessi voluto ricevere dalle persone messaggi di odio, penso che avrei spinto per interpretare il ruolo che fu di mio padre. Ma non farò mai niente del genere“.

Mentre Russell non ha alcun interesse a prendere il mantello di Snake Plissken, c’è un altro personaggio famoso che sta interpretando: Capitan America. Russell è molto consapevole dell’odio che il suo personaggio sta generando tra i fan in The Falcon and the Winter Soldier. In effetti, a lui non importa. “Sarebbe un onore, immagino, non essere apprezzato nell’universo Marvel“, aveva detto Russell a USA Today.

Vi ricordiamo che The Falcon and the Winter Soldier è disponibile su Disney Plus per tutti gli abbonati.