Yu Yu Hakusho su Italia 2 in versione rimasterizzata

Secondo quanto diffuso dalla guida tv emersa online su Simple Guida TV, Mediaset Italia 2 (canale 66) trasmetterà doppiato in italiano Yu Yu Hakusho, la serie anime ispirata al successo manga omonimo scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi (Hunter x Hunter), in versione rimasterizzata.

Precisamente, la trasmissione avrà inizio da mercoledì 22 dicembre 2021 con i primi due episodi rimpiazzando Fire Force il quale, in ogni caso, sarà disponibile per la visione questo mercoledì 15 dicembre con gli episodi 23 e 24 della seconda stagione.

Italia 2 trasmetterà Yu Yu Hakusho

Yu Yu Hakusho andrà in onda dalle 22:40 alle 23:41. Ecco una panoramica degli episodi:

Episodio 1 – Cose dell’altro mondo

Yusuke Urameshi muore nel tentativo di salvare un bambino. Trasformato in spettro, apprende dalla guida dell’aldila’ Botan di avere una possibilita’ di tornare in vita.

Episodio 2 – Il re dell’Inferno Jr.

Il Piccolo Enma affida un uovo a Yusuke: dall’uovo dovra’ nascere una creatura benigna, ma cio’ avverra’ solo se il suo comportamento sara’ impeccabile.

Yu Yu Hakusho: manga e anime

Conosciuto in Italia come Yu degli Spettri, il manga Yu Yu Hakusho è scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi ed è stato pubblicato sul magazine Weekly Shonen Jump dal 1990 al 1994. La serie è composta da 175 capitoli raccolti in 19 tankōbon.

In Italia è pubblicato dalla Star Comics che nel 2020 ha riproposto una nuova edizione Yu degli Spettri Perfect Edition che potete acquistare qui su Amazon.

Tornano le avventure del detective del mondo degli spiriti, in un’edizione nuova fiammante, con dialoghi riveduti e corretti, pagine a colori e formato maxi! Yusuke è un teppistello come tanti che, un brutto giorno, perde la vita nel tentativo di salvare un bambino. Nel mondo dell’aldilà, tuttavia, gli “addetti ai lavori” sanno che il piccolo si sarebbe salvato anche senza il suo aiuto, e che dunque Yusuke è morto invano. Così, nel tentativo di rimettere a posto le cose, cercano un modo per riportarlo in vita. Tuttavia, se il tentativo riuscisse, il nostro non sarebbe più il ragazzo di prima… Imperdibile saga per i nostalgici del fumetto anni Novanta e per tutti gli amanti di misteri, fantasmi e spiriti erranti!

Il manga è stato adattato in un anime composto da 112 puntate suddivise in quattro stagioni, e due lungometraggi d’animazione: Yu Yu Hakusho – Il sigillo d’oro e Yu Yu Hakusho – I guerrieri dell’inferno. La versione home video è disponibile grazie a Yamato Video. Ancora, è in produzione una serie live action per Netflix ispirata al manga e vi rimandiamo qui per i dettagli.