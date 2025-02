80% di sconto su cloud storage a vita + VPN per non perdere il Super Bowl

In occasione del Super Bowl americano, Internxt ha deciso di lanciare una delle sue promozioni più allettanti. L'azienda, già nota per i suoi servizi di cloud storage sicuri e innovativi, offre uno sconto dell'80% su tutti i suoi piani di archiviazione su cloud, con l'aggiunta di una VPN inclusa. La promozione non solo permette di ottenere un cloud storage a vita a un prezzo incredibile, ma fornisce anche una soluzione perfetta per chi non vuole perdere l'evento sportivo americano più atteso dell’anno, anche se si trova all’estero.

Internxt, chi dovrebbe abbonarsi?

L'offerta di Internxt si distingue per l'eccezionale rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto che riduce drasticamente il costo dei suoi piani, gli utenti possono ottenere 2TB di spazio di archiviazione per soli 180€, invece dei 900€ previsti normalmente. Il vantaggio più grande di questa offerta è che si tratta di un piano a vita, il che significa che gli utenti non dovranno più preoccuparsi di pagamenti mensili o annuali. L’archiviazione cloud è infatti permanente e sicura, offrendo la possibilità di conservare documenti, foto e file importanti senza dover rinnovare l’abbonamento.

Oltre all’offerta imperdibile sul cloud storage, Internxt include in ogni piano una VPN, uno strumento ideale per coloro che desiderano continuare a seguire il Super Bowl anche quando si trovano all'estero. La VPN consente infatti di aggirare le restrizioni geografiche e accedere a contenuti esclusivi come quelli di Dazn, dove la partita viene trasmessa in diretta. Così, mentre si approfitta di uno spazio cloud sicuro e affidabile, gli utenti possono anche godersi l’evento sportivo senza intoppi, a prescindere dalla loro posizione geografica.

Internxt offre anche soluzioni più flessibili per coloro che necessitano di un piano di storage per un periodo limitato. Oltre ai piani a vita, è possibile scegliere abbonamenti mensili o annuali, a seconda delle esigenze individuali. Questa flessibilità permette agli utenti di sfruttare il servizio solo per il tempo necessario, senza vincoli a lungo termine. Qualunque sia la scelta, la qualità del servizio rimane invariata, con garanzie sulla sicurezza e sulla protezione dei dati, un aspetto cruciale per tutti coloro che desiderano archiviare i propri file in modo sicuro e protetto.

