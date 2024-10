4K e 144HZ a un PREZZO ASSURDO con questo monitor da gaming ASUS TUF!

Siete alla ricerca di un monitor da gaming che offra risoluzione e refresh rate al top, offrendo al contempo un rapporto qualità-prezzo sorprendente? La vostra ricerca potrebbe concludersi qui. Amazon propone il monitor ASUS TUF Gaming VG28UQL1A a soli 459,00€, con uno sconto del 5% rispetto al prezzo originale di 480,90€. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire per chi desidera migliorare la propria postazione gaming.

Monitor da gaming ASUS TUF Gaming VG28UQL1A, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor ASUS TUF Gaming VG28UQL1A si rivolge ai giocatori più esigenti, che non si accontentano di prestazioni mediocri. Questo dispositivo è l'alleato perfetto per chi cerca un'esperienza visiva senza compromessi, sia su PC che su console di ultima generazione. Con il suo pannello Fast IPS da 28 pollici e la risoluzione 4K UHD, offre immagini nitide e dettagliate che vi faranno immergere completamente nei vostri mondi virtuali preferiti.

La frequenza di aggiornamento di 144Hz e il tempo di risposta di 1ms garantiscono una fluidità di movimento eccezionale, essenziale per i titoli competitivi dove ogni millisecondo può fare la differenza. Le tecnologie G-SYNC e FreeSync Premium eliminano fastidiosi artefatti visivi come tearing e stuttering, assicurando un'esperienza di gioco fluida e priva di interruzioni.

Non solo per i PC gamer, ma anche gli appassionati di console troveranno in questo monitor un alleato prezioso. La porta HDMI 2.1 supporta il formato 4K a 120Hz, permettendovi di sfruttare appieno le potenzialità di PlayStation 5 e Xbox Series X e la tecnologia HDR 400, inoltre, esalta i contrasti e la gamma dinamica, regalando immagini vivide e realistiche che vi lasceranno a bocca aperta.

Con un prezzo di 459,00€, il monitor ASUS TUF Gaming VG28UQL1A rappresenta un investimento eccellente per chi desidera portare la propria esperienza di gioco a nuovi livelli. La combinazione di tecnologie all'avanguardia, versatilità d'uso e qualità costruttiva rende questo dispositivo un must-have per i gamer più esigenti. Approfittate di questa offerta per trasformare la vostra postazione in un vero e proprio centro di comando per le vostre avventure digitali.

