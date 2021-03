Acer, la gamma Predator protagonista di un famoso evento eSport

Non è la prima volta, ma bensì la quinta di fila: Acer, con la sua linea Predator, metterà a disposizione i prodotti gaming più innovativi disponibili sul mercato, tra cui PC e monitor, per garantire un livello di esperienza mai sperimentato finora.

Tra i prodotti che verranno forniti ai partecipanti della quindicesima edizione del torneo IEM troviamo i due PC Predator Triton 300 e Helios 300, che abbiamo potuto conoscere al CES 2021, i desktop Predator Orion 3000 e Orion 5000 che montano nuove schede grafiche di ultima generazione, e infine Predator X25, un monitor a 360 Hz pensato appositamente per i giocatori professionisti. Il meglio del meglio, dunque.

Analizzando nello specifico il Predator Triton 300 SE possiamo trovare una Nvidia GeForce RTX 3060 (con la nuova architettura Ampere), accompagnata da un Intel Core i7 serie 35 di 11ª generazione (Rocket Lake) capace di raggiungere una frequenza di lavoro fino a 5 GHz. Il raffreddamento è garantito in modo ottimale dal design interno Acer Vortex Flow (che contribuisce ad aumentare le prestazioni anche del 10%), mentre l’audio sarà di tipo DTS: X Ultra. A condire il tutto, un display FHD da 14” con frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Per quanto riguarda il “fratello maggiore” Predator Helios 300, troviamo invece una GeForce RTX 3080 e una RAM DDR4 espandibile fino a 32 GB. Il display ha una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, mentre l’audio rimane DTS: X Ultra anche su questo modello. Le due ventole, insieme alla tecnologia Acer CoolBoost, si assicurano di non far surriscaldare le zone critiche.

Infine, i due desktop Predator Orion 5000 e Orion 3000 montano rispettivamente una GeForce RTX 3090, con processore Intel Core i9-10900K di 10ª generazione (per il quale è garantito l’overclock), e una GeForce RTX 3070 accompagnata da un processore Intel Core i7 di 10ª generazione.

Passiamo al monitor Predator X25 IPS: risoluzione FHD 1920×1080, frequenza 360 Hz, aggiornamento dell’immagine ogni 2.8 ms. Sostanzialmente un carro armato. È dotato di Nvidia G-Sync e Reflex Latency Analizer, grazie alla quale le latenze di mouse, monitor e pc vengono sincronizzate in modo da garantire un utilizzo ottimale.

Tutti i prodotti di cui vi abbiamo parlato sono disponibili sullo store Acer (sul quale potete trovare molte offerte promozionali per gli IEM), oltre che presso i rivenditori autorizzati. Il listino dei prezzi è il seguente: