Su Amazon è disponibile il potente Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-901R, un notebook gaming di ultima generazione equipaggiato con la nuova NVIDIA GeForce RTX 5080 da 16 GB e processore Intel Core Ultra 9 275HX. Approfitta dello sconto del 10% e acquistalo a 3.599,10€ invece di 3.999€. Il display Mini LED da 18" a 250 Hz e il sistema di raffreddamento AeroBlade di 5a generazione garantiscono prestazioni eccezionali per sessioni di gaming intense.

Acer Predator Helios 18, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Predator Helios 18 AI è il notebook gaming ideale per chi cerca prestazioni di livello professionale senza compromessi. Vi conquisterà se siete gamer competitivi che necessitano di un sistema capace di gestire titoli AAA alle massime impostazioni grafiche, content creator che lavorano con rendering 3D e editing video 4K, o streamer che devono gestire simultaneamente gaming e trasmissione live. La combinazione di processore Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB di RAM DDR5 e la rivoluzionaria GeForce RTX 5080 con tecnologia DLSS 4 garantisce un'esperienza fluida anche nelle situazioni più demanding, mentre i 2 TB di SSD offrono spazio abbondante per una vasta libreria di giochi e progetti creativi.

Questo concentrato di potenza risponde perfettamente alle esigenze di chi desidera un sistema desktop replacement senza rinunciare alla portabilità. Il magnifico display Mini LED da 18" con refresh rate a 250 Hz e copertura DCI-P3 al 100% vi catturerà se apprezzate immagini cristalline e colori brillanti, mentre il sistema di raffreddamento avanzato con ventole AeroBlade 3D e pasta termica a metallo liquido garantisce prestazioni stabili durante sessioni di gioco prolungate. Con uno sconto del 10% che porta il prezzo a 3599€, rappresenta un investimento significativo ma giustificato per professionisti e appassionati che necessitano della massima potenza elaborativa in mobilità.

L'Acer Predator Helios 18 AI è un notebook gaming di fascia alta equipaggiato con la potente NVIDIA GeForce RTX 5080 da 16 GB GDDR7 e il processore Intel Core Ultra 9 275HX. Con 32 GB di RAM DDR5 e SSD da 2 TB, questo laptop offre prestazioni eccezionali per il gaming più esigente.

Vedi offerta su Amazon