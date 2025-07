Se siete alla ricerca di un notebook gaming potente e compatto, l'offerta attualmente disponibile su Amazon potrebbe fare proprio al caso vostro. Infatti, Acer Predator Helios Neo 14 è ora acquistabile a soli 1.149€, con uno sconto del 12% rispetto al prezzo abituale di 1.299€. Un'opportunità imperdibile, considerando che si tratta del minimo storico per questo modello.

Acer Predator Helios Neo 14, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo laptop da gaming da 14,5 pollici racchiude prestazioni elevate in un formato portatile, perfetto per chi desidera potenza anche in movimento. Il cuore del sistema è rappresentato dal processore Intel Core Ultra 7 155H, progettato per gestire senza sforzo le attività più impegnative, dal gaming competitivo alla creazione di contenuti. Grazie al motore di intelligenza artificiale integrato, avrete accesso a nuove funzionalità intelligenti e ottimizzazioni automatiche che rendono l'esperienza utente ancora più fluida.

Il comparto grafico è affidato alla scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB di VRAM, una GPU di ultima generazione basata sull'architettura Ada Lovelace, ideale per ottenere prestazioni elevate con ray tracing, DLSS 3 e tecnologie avanzate per il rendering grafico. Il tutto viene esaltato da un display WQXGA IPS da 14,5" con frequenza di aggiornamento a 165 Hz, che assicura immagini straordinariamente nitide e fluide anche nelle fasi più concitate del gioco.

Con 16 GB di RAM e 1 TB di SSD, non dovrete preoccuparvi di rallentamenti o spazio insufficiente. Il sistema di raffreddamento avanzato con ventole AeroBlade 3D di quinta generazione e pasta termica a metallo liquido consente al notebook di mantenere temperature ottimali anche sotto stress prolungato. La tastiera RGB a tre zone, personalizzabile tramite il software PredatorSense, offre il pieno controllo estetico e funzionale del dispositivo.

Con Windows 11 Home preinstallato e al prezzo più basso di sempre, Acer Predator Helios Neo 14 è pronto all'uso per affrontare le vostre sfide digitali più impegnative. Se state pensando di aggiornare la vostra postazione portatile con un dispositivo di nuova generazione, questa è un'occasione da cogliere senza esitazioni. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon