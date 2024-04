Acquista il tuo nuovo PC da Unieuro, e ottieni fino a 300€ di rimborso!

Se avete in programma di aggiornare presto il vostro computer, sia esso un notebook o un desktop, vi consigliamo di considerare l'attuale promozione offerta da Unieuro, valida fino all'11 aprile. Questa opportunità non solo vi permette di risparmiare sull'acquisto di un nuovo computer, grazie agli sconti attualmente in vigore, ma vi offre anche la possibilità di liberarvi del vostro vecchio PC, il quale potrà essere valutato fino a 300€. Questa iniziativa rappresenta un modo semplice e vantaggioso per aggiornare il proprio PC, eliminando al contempo ogni preoccupazione legata alla vendita privata del modello che state sostituendo.

Cambia il tuo PC, perché approfittarne?

Optare per il rinnovo del proprio PC beneficiando di questa promo presenta una serie di benefici, tra cui la possibilità di aggiornare il proprio hardware godendo al contempo di un significativo risparmio economico. Questa opportunità vi permette di realizzare un doppio obiettivo: acquisire un nuovo computer a un prezzo ridotto e contemporaneamente disfarsi del vecchio dispositivo, con la possibilità di ottenere un rimborso che può raggiungere fino a 300€.

Per innescare il processo di rimborso, è necessario innanzitutto procedere all'acquisto di un nuovo PC con un costo minimo di 299€. Successivamente, bisognerà richiedere il rimborso entro 15 giorni dall'acquisto e organizzare la spedizione del vecchio dispositivo. Entro 10 giorni dall'arrivo del vostro vecchio PC, verranno effettuati tutti i controlli necessari per stabilire il valore del rimborso, che, una volta approvato, verrà accreditato direttamente sul vostro conto bancario entro i successivi 30 giorni.

Il processo è intuitivo, tuttavia, è consigliabile consultare il regolamento in dettaglio per comprendere appieno le condizioni, inclusi i criteri specifici di valutazione del rimborso. Per esempio, l'acquisto di un PC con un prezzo compreso tra 299,00€ e 449,99€ potrebbe garantirvi un rimborso fino a 150€. Se il vostro nuovo computer costa tra 450€ e 599,99€, il rimborso potrebbe salire fino a 200€, mentre per acquisti superiori a 600€, il rimborso potrebbe arrivare a 300€.

