Acquista un notebook da Euronics, e scopri come ottenere un cashback!

Se siete tra coloro che cambiano PC, sia desktop che notebook, ogni pochi anni per avere sempre l'ultimo modello e ottenere le massime prestazioni, Euronics ha una promozione perfetta per voi. Grazie a questa offerta, potrete acquistare un computer oggi, o comunque entro il 31 dicembre 2024, e se deciderete di sostituirlo entro i primi 4 anni, riceverete un cashback fino al 50%. Così il vostro prossimo PC vi costerà di meno.

Vedi offerte su Euronics

Noteback Euronics, perché approfittarne?

Il cashback offerto da Euronics varia a seconda di quando deciderete di sostituire il vostro PC. Se optate per un nuovo computer entro 2 anni dall'acquisto, riceverete un cashback del 25%. Se la sostituzione avviene entro 3 anni, il cashback sarà del 35%. Infine, se decidete di cambiare il vostro PC entro 4 anni, il cashback salirà al 50%. Questa flessibilità vi permette di scegliere il momento migliore per aggiornare il vostro dispositivo in base alle vostre esigenze e al ritmo con cui evolvono le tecnologie.

Per usufruire del cashback, è necessario registrare il vostro nuovo computer sulla pagina dedicata di Euronics entro 15 giorni dall'acquisto. Questa registrazione è fondamentale per assicurare che l'acquisto venga salvato nel sistema e per poter beneficiare del cashback al momento della sostituzione del PC. La procedura di registrazione è semplice e veloce, garantendo che il vostro investimento sia protetto e pronto per essere valorizzato al momento opportuno.

Approfittare della promozione Noteback di Euronics è dunque una scelta intelligente per diversi motivi. Oltre al risparmio garantito dal cashback, avrete sempre accesso alle ultime innovazioni tecnologiche, migliorando così le prestazioni e l'efficienza del vostro lavoro o delle vostre attività quotidiane. Inoltre, la possibilità di pianificare la sostituzione del PC nel corso dei prossimi anni rende l'investimento iniziale più sostenibile.

