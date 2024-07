Collega le tue cuffie con jack da 3.5mm alla porta USB-C del PC con questo pratico adattatore

Avete un paio di cuffie con connettore da 3,5mm e non riuscite a collegarle al vostro PC o smartphone per la mancanza di un ingresso dedicato? Se è questo il caso, vi segnaliamo un'offerta molto interessante sull'adattatore da USB-C a Jack 3.5mm Ugreen che si trova su Amazon a soli 11,19€ grazie a uno sconto del 7% al quale si aggiunge un coupon che applica un'ulteriore riduzione di prezzo del 20%. Grazie al suo chip di decodifica DAC, questo pratico adattatore non comprometterà la qualità audio delle vostre cuffie permettendovi di usarle anche con dispositivi di ultima generazione come iPhone, Samsung Galaxy, Google Pixel, Xiaomi e molti altri.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout

Adattatore da USB-C a Jack 3.5mm Ugreen, chi dovrebbe acquistarlo?

L'adattatore da USB-C a Jack 3.5mm Ugreen è l'accessorio ideale per collegare le proprie cuffie o altoparlanti dotati di connettore jack 3.5mm ai dispositivi che dispongono esclusivamente di porte USB-C, come gli ultimi modelli di iPhone, Galaxy, Pixel, Xiaomi e molti altri. Grazie alla sua ampia compatibilità, vi offre la possibilità di godere della vostra musica preferita, giochi o film con un'eccezionale qualità del suono, grazie al chip di decodifica DAC ad alte prestazioni che garantisce una trasmissione del suono cristallina e una qualità audio elevata.

Non solo, l'adattatore vanta un design multifunzione che supporta l'uso del microfono e il controllo dei comandi musicali, rendendolo un'ottima scelta per chi necessita di gestire le chiamate o cambiare traccia senza dover rimuovere il dispositivo. Inoltre, il suo design a 90 gradi garantisce una maggiore comodità durante l'utilizzo in movimento, permettendo di giocare o guardare contenuti video senza alcun intralcio.

Grazie al suo design pratico e all'ampia compatibilità, l'adattatore da USB C a Jack 3.5mm Ugreen rappresenta una soluzione ideale per tutti coloro che cercano una connessione affidabile e di alta qualità tra i loro dispositivi digitali e dispositivi audio con jack 3,5 mm. Acquistandolo oggi potete pagarlo solo 11,19€ grazie a un doppio sconto Amazon che rende questa offerta più conveniente che mai.

Vedi offerta su Amazon