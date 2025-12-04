Se siete alla ricerca di un alimentatore potente e affidabile per il vostro PC gaming, Amazon propone il CPS KN750, un alimentatore modulare da 750W con certificazione 80 Plus Gold e compatibilità ATX 3.1. Grazie al connettore nativo PCIe 5.1 12V-2×6, potrete alimentare le GPU di ultima generazione senza bisogno di adattatori. Approfittate dello sconto del 31% e portatelo a casa a soli 72,00€ invece di 103,73€!

CPS KN750 da 750W, chi dovrebbe acquistarlo?

L'alimentatore CPS KN750 è perfetto per chi sta assemblando o aggiornando un PC gaming di fascia medio-alta e cerca una soluzione affidabile senza compromessi. Con i suoi 750W certificati 80 Plus Gold e la piena compatibilità ATX 3.1 e PCIe 5.1, questo alimentatore vi permetterà di alimentare le GPU più recenti e potenti senza bisogno di adattatori aggiuntivi, grazie al connettore nativo 12V-2×6. È la scelta ideale per gamer e content creator che necessitano di un sistema stabile e performante, capace di gestire carichi elevati mantenendo un'efficienza energetica superiore al 92% che si traduce in bollette più leggere e minore produzione di calore.

Il design completamente modulare con cavi ultra flessibili risponde alle esigenze di chi desidera un case ordinato e un flusso d'aria ottimale, collegando solo i cavi effettivamente necessari. I condensatori giapponesi a 105°C garantiscono affidabilità anche durante sessioni di gaming intense o rendering prolungati, mentre il sistema di raffreddamento intelligente con ventola da 120mm vi assicurerà un'operatività silenziosa quando il carico è basso. Con uno sconto del 31% che porta il prezzo a 72€ e cinque anni di garanzia del produttore, rappresenta un investimento sicuro per chi vuole costruire un sistema potente e duraturo senza spendere cifre eccessive.

Il CPS KN750 è un alimentatore modulare da 750W certificato 80 Plus Gold che vi garantisce efficienza energetica fino al 92% e prestazioni stabili grazie ai condensatori giapponesi di alta qualità. Completamente compatibile con le specifiche ATX 3.1 e PCIe 5.1, integra un connettore nativo 12V-2×6 per alimentare le GPU di ultima generazione senza bisogno di adattatori. Il design modulare con cavi ultra flessibili vi permette di collegare solo i cavi necessari, migliorando il flusso d'aria e l'estetica del vostro case.

