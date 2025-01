AMD RX 9070 in preordine dal 23 marzo, secondo questo rumor

Il rivenditore statunitense B&H avrebbe confermato che i preordini delle prossime GPU AMD Radeon RX 9070, rinviate ufficialmente a marzo con una comunicazione rilasciata nei giorni scorsi, partirebbero il 23 marzo, a due mesi esatti dalla data del 23 gennaio prevista inizialmente.

Come vi abbiamo raccontato in questo articolo, il rinvio sembra essere dovuto alla volontà di AMD di ottimizzare ulteriormente le prestazioni prima del debutto ufficiale.

Tra le schede emerse su B&H troviamo diversi modello targati, tutti che riportano la nuova data di preordine del 23 marzo. Vale la pena ricordare però che non è stata confermata ufficialmente e che potrebbe subire ulteriori modifiche (che speriamo non significhi altri ritardi), quindi prendete l'informazioni con la dovuta cautela.

Non è chiaro se B&H sia tra i molti rivenditori che hanno ricevuto le schede in anticipo e che ora le hanno ferme in magazzino, in attesa della nuova data di lancio. Sembra che anche alcuni recensori siano già in possesso delle GPU, che però non sono più che dei bei soprammobili al momento, vista la mancanza dei nuovi driver.

Stando ai benchmark trapelati finora, la nuova top di gamma Radeon RX 9070 XT dovrebbe eguagliare una NVIDIA RTX 4080 Super in rasterizzazione, mentre il ray tracing rimane un punto di domanda. Storicamente NVIDIA è molto più performante in quest'ambito, ma vedremo se l'architettura RDNA 4 e FSR 4 riusciranno a cambiare le carte in tavola, anche rispetto al nuovo DLSS 4 con Multi Frame Generation che ha debuttato con la RTX 5090 (qui potete leggere la nostra recensione).