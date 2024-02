Prezzo SHOCK su questa tastiera meccanica SteelSeries! (-25%)

Per i veri appassionati di videogiochi in cerca della massima qualità nelle tastiere meccaniche, la SteelSeries Apex 7 TKL con layout QWERTY inglese è un'opzione imperdibile. In vendita su Amazon ad un prezzo scontato di soli 119,99€ anziché 159,99€, con uno sconto del 25%, è il momento perfetto per potenziare il tuo setup di gioco.

Tastiera meccanica SteelSeries Apex 7 TKL, chi dovrebbe acquistarlo?

La tastiera SteelSeries Apex 7 TKL è progettata per soddisfare le esigenze dei giocatori più pretenziosi, offrendo prestazioni e durata senza compromessi. Dotata di switch meccanici progettati per sopportare oltre 50 milioni di pressioni, garantisce non solo una reattività impeccabile, ma anche una lunga durata nel tempo. L'integrazione dello Smart Display OLED permette di visualizzare importanti informazioni di gioco, notifiche da Discord e altro ancora, mantenendo l'attenzione focalizzata sull'esperienza di gioco.

Per coloro che amano personalizzare la propria postazione di gioco, l'illuminazione RGB regolabile su ogni singolo tasto offre una scelta di 16,8 milioni di colori, permettendo di creare l'atmosfera perfetta per ogni situazione di gioco. La costruzione robusta in lega di alluminio assicura una lunga durata nel tempo, mentre il poggiapolsi magnetico premium garantisce un comfort ottimale anche durante le sessioni di gioco più lunghe e intense.

La SteelSeries Apex 7 TKL rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una tastiera meccanica ad alte prestazioni. Con un prezzo scontato di 119,99€, offre un valore straordinario rispetto al prezzo originale di 159,99€. Se desideri un prodotto che unisca tecnologia avanzata, comfort e un'esperienza di gioco senza compromessi, non lasciarti sfuggire questa opportunità.

Vedi offerta su Amazon