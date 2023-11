Apple MacBook Air 13" M1 SOTTOCOSTO da Comet! Solo 799€

Super offerta per il Black Friday di Comet! Il computer portale MacBook Air di Apple con chip M1, display Retina 13", 8GB RAM e 256GB SSD è disponibile a soli 799€, rispetto al prezzo originale di 1229€. Con questa offerta potete risparmiare il 35% sul prezzo originale!

Apple MacBook Air 13" M1, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MacBook Air con chip M1 è ancora uno dei migliori notebook in circolazione ed è una scelta eccellente per coloro che cercano un computer portatile potente ed efficiente per compiti che vanno dal semplice lavoro di ogni giorno al montaggio video professionale. Con la sua CPU 8-core, offre prestazioni che sono fino a 3,5 volte più veloci della generazione precedente. Il suo display Retina da 13" offre immagini incredibilmente dettagliate, perfetto per designer grafici o per chiunque apprezzi la nitidezza e la brillantezza dei colori. Inoltre, grazie all'intuitività del Mac, è l'opzione ideale sia per gli utenti Apple di lunga data sia per i neofiti.

Il MacBook Air dispone di 8GB di memoria RAM unificata che assicura fluidità e reattività del sistema. È dotato di un SSD da 256GB, ideale per il lancio rapido di app e per lo stoccaggio sicuro dei dati. Il suo punto di forza è il chip Apple M1 che offre prestazioni superiori con un consumo energetico ridotto. Infine, la macchina dispone di una batteria con un'autonomia di 18 ore, un vantaggio essenziale per l’uso in mobilità.

Insomma, stiamo parlando di un'eccellente opportunità per chi è alla ricerca di un notebook di assoluto livello. Con un prezzo scontato di 799€ rispetto ai 1229€ originali, otterrete uno dei migliori laptop sul mercato a un prezzo difficile da trovare altrove.

