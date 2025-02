Apple Studio Display a un PREZZO SHOCK: solo 2 prezzi disponibili!

Se state cercando un monitor professionale in grado di offrirvi una qualità d’immagine eccezionale e un comparto audio all’avanguardia, non lasciatevi sfuggire questa offerta imperdibile. Infatti, Apple Studio Display, con display Retina 5K da 27 pollici, è ora disponibile su Amazon a soli 1.499€, con un 17% di sconto rispetto al prezzo consigliato di 1.799€. Affrettatevi: sono rimasti solo 2 pezzi!

Apple Studio Display, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo monitor è la soluzione perfetta per professionisti, creativi e utenti Apple che desiderano un display dalle prestazioni superiori. Grazie alla risoluzione 5K (5120x2880) e ai 600 nit di luminosità, le immagini risultano straordinariamente nitide, con una resa cromatica impeccabile grazie alla gamma P3 e supporto per 1 miliardo di colori. Ideale per fotografi, videomaker e designer, garantisce colori accurati e dettagli ultra definiti.

Per chi lavora in smart working o effettua frequenti videochiamate, la videocamera ultra-grandangolare da 12MP con Inquadratura Automatica permette di mantenervi sempre al centro dell’attenzione con un effetto dinamico e naturale. Il sistema audio a sei altoparlanti con supporto Dolby Atmos e Audio Spaziale offre un’esperienza immersiva senza precedenti, perfetta per musica, film e montaggio audio.

A livello di connettività, Apple Studio Display è dotato di una porta Thunderbolt 3 e tre USB-C, con un’uscita fino a 96W per la ricarica di un MacBook, rendendolo un perfetto hub per la vostra scrivania. Il sostegno a inclinazione regolabile assicura un comfort ottimale, e per chi desidera ancora più versatilità è disponibile l’opzione vetro con nanotexture e supporti alternativi.

Questa promozione su Apple Studio Display è un’occasione da non perdere, soprattutto considerando che le scorte sono limitate. Non lasciatevi sfuggire questo monitor premium a un prezzo eccezionale: solo 1.499€ invece di 1.799€, con un risparmio di 300€! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor per ulteriori conisgli.

Vedi offerta su Amazon