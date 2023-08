La prossima generazione di processori desktop Arrow Lake-S di Intel, che succederà alla linea Raptor Lake di 14a generazione, sarà caratterizzata da un design con un maggiore quantitativo di cache, uno degli elementi che permetterà a Intel di ottenere prestazioni maggiori.

Le informazioni sono state rivelate da Golden Pig Upgrade (via wccftech), secondo cui ciascuno dei P-Core presenti nelle CPU Arrow Lake-S avrà 1 MB di cache L2 in più, per un totale di 3 MB. Questo segnerà un aumento del 50% rispetto ai 2 MB di cache L2 per core presenti su Raptor Cove.

Arrow Lake-S dovrebbe far parte della nuova piattaforma LGA 1851, che probabilmente farà il suo debutto nel corso del prossimo anno con le schede madri serie 800.

Le CPU Arrow Lake-S saranno caratterizzate dal processo produttivo “Intel 20A”. I benchmark circolati finora – non ufficiali – suggeriscono un aumento delle prestazioni fino al 21% rispetto alle CPU Raptor Lake. L’arrivo di questi processori è previsto per la fine del 2024.