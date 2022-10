Nell’assemblaggio di un PC, la gestione dei cavi è sempre un fattore importante, al fine di garantire uno spazio interno ordinato e pulito e, di conseguenza, una miglior gestione dei flussi d’aria. A tal proposito, Asus ha da poco presentato DIY-APE Revolution, un nuovo design per la disposizione dei connettori pensato sia per le schede madri Intel che AMD, a cui l’azienda sta attualmente lavorando. Delle immagini inedite insieme a un video di un primo modello che fa uso di questo concetto, sono state condivise dall’insider harukaze5719 e mostrano i connettori di alimentazione e le varie porte montate nella parte posteriore del PCB, inclusi i connettori per le porte USB, il pannello frontale, le porte sata e quelli destinati al collegamento delle ventole.

ASUS DIY-APE REVOLUTION Similar concept with GIGABYTE STEALTH product. Planned for H610, B660, B760, B650https://t.co/V0kRPXG4xl pic.twitter.com/v5q63M2IZM — 포시포시 (@harukaze5719) October 1, 2022

Una disposizione del genere non è chiaramente compatibile con tutti i case in commercio, ASUS ha quindi deciso di lavorare a stretto giro con i principali produttori, tra cui figurano LIAN LI, SAMA, CoolerMaster, Phanteks, Cougar e Jonsbo, per la realizzazione di modelli compatibili con il nuovo design DIY-APE Revolution, che dovrebbe anche riguardare le schede madri Intel H610, B660 e B760, oltre che tutta la linea AMD. L’azienda taiwanese pensa di far diventare il suo concetto quasi uno standard, prevedendo una più ampia usabilità per i consumatori attraverso la collaborazione con diversi produttori di componenti e schede madri.

Il concept mostrato è un’anteprima ed è ancora lontano dall’essere implementato e commercializzato nel breve periodo. Quanto mostrato da tuttavia un’idea di come le cose potrebbero evolversi in futuro e senza dubbio quanto proposto da ASUS ha l’opportunità di diventare una soluzione di successo. Nel frattempo iniziamo a entrare ormai nel vivo della nuova generazione hardware, sia per quanto riguarda le CPU, dopo che Intel ha presentato i suoi nuovi processori Raptor Lake e AMD ha lanciato i Ryzen 7000 sul mercato, che anche con le GPU, ora che le RTX 4000 e le Arc Alchemist sono ormai in dirittura d’arrivo già all’inizio di questo mese.