ASUS ROG Falchion, la piccola tastiera gaming che sfida Razer Huntsman Mini

Quando si parla di tastiere di piccole dimensioni, Razer potrebbe aver appena rubato i riflettori con Huntsman Mini, ma anche Asus sembra piuttosto interessata al settore con la sua nuova ROG Falchion. Nonostante siano entrambe tastiere in formato ridotto, le due presentano caratteristiche decisamente diverse. Ad esempio, il dispositivo di Asus è dotato di connettività wireless ed ha le frecce direzionali, assenti nella Huntsman Mini.

Tuttavia, con il layout della tastiera al 65% il prodotto di Asus rimane ancora molto piccolo, il che sarà utile durante le sessioni di gioco in quanto aumenta lo spazio a disposizione sulla scrivania per il mouse. L’illuminazione RGB è decisamente una bella ciliegina sulla torta e tutti i tasti persi rispetto ad un tastiera di dimensioni standard sono ancora accessibili tramite funzioni secondarie.

La parte sinistra della tastiera è dotata di un pannello a sfioramento interattivo personalizzabile, che supponiamo la maggior parte degli utenti utilizzerà come slider per il volume. Asus non ha svelato il tipo di switch impiegati, ma sicuramente si tratterà di Cherry MX. Tra le altre caratteristiche tecniche troviamo l’utilizzo di una frequenza wireless 2,4GHz “gaming grade” con 1ms di tempo di risposta, mentre la batteria può raggiungere 400 ore di autonomia (con la retroilluminazione disattivata) con una sola carica. In confezione, ASUS include una custodia rigida per trasportare la tastiera comodamente in giro.

Al momento, la compagnia taiwanese non ha ancora annunciato il prezzo ufficiale della tastiera e non ci rimane altro che restare in attesa di ulteriori informazioni a riguardo.

Recentemente Asus ha annunciato la disponibilità in Italia di nuovi notebook da gaming equipaggiati con le ultime CPU AMD e Intel, tra cui l’interessante Asus ROG Zephyrus G14, dotato di processori AMD Ryzen mobile serie 4000 e GPU NVIDIA GeForce RTX 2060, il tutto racchiuso in un elegante chassis di dimensioni davvero contenute. Inoltre, per gli amanti dei mini PC, è stato presentato PN50, dispositivo equipaggiato con le APU AMD Ryzen serie 4000 (nome in codice Renoir), che assicura prestazioni elevate ed un’ottima espandibilità grazie alle numerose porte disponibili.