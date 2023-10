Avira Prime: continua l'offerta su Antivirus e VPN al 43% di sconto

Se siete alla ricerca di un'offerta vantaggiosa per una VPN e avete compreso l'importanza di incorporare un antivirus per una protezione completa, vi invitiamo a considerare Avira Prime, a maggior ragione dopo che è ancora disponibile l'ottima offerta del mese scorso. Non parliamo solo di una VPN di alto livello, ma di una soluzione unificata che offre anche un antivirus sotto lo stesso abbonamento.

In questo momento, il servizio è disponibile con uno sconto del 43%, il che significa che potete accedere a tutte queste funzionalità a solo 5,00€ al mese rispetto al prezzo standard di 8,75€. Per di più, il provider estende la garanzia soddisfatti o rimborsati a 60 giorni, il doppio della norma. Avrete quindi un ampio periodo per testare il servizio in tutta tranquillità prima di decidere se rinnovarlo o disattivarlo.

Avira Prime, chi dovrebbe abbonarsi?

Allo stesso modo delle migliori VPN, Avira Prime è un servizio da considerare per chiunque voglia navigare in modo sicuro e anonimo su Internet. Questa soluzione è ideale sia per le persone che utilizzano la rete per motivi lavorativi o di studio, sia per chi ama trascorrere parte del tempo libero online.

Avendo anche un antivirus integrato, Avira Prime risponderà anche alle esigenze di coloro che intendono proteggere i propri dispositivi e i dati in essi contenuti dalle minacce online, come malware, virus e tentativi di phishing. Ciò consentirà inoltre di ottenere un notevole risparmio economico, evitando l'acquisto di un software antivirus separato.

Avira Prime è disponibile con uno sconto vantaggioso del 43% ormai da circa un mese, oltre a una politica di rimborso estesa a 60 giorni. Data la durata dell'offerta, è ragionevole ipotizzare che il fornitore non la riproporrà a breve o che potrebbe modificare le condizioni dell'offerta, influenzando sia il prezzo finale che la durata del periodo di prova gratuito.

Vi invitiamo dunque a esplorare l'offerta sulla pagina promozionale prima che sia troppo tardi.

