Basta CPU arrosto! Con questo AIO NZXT, oggi in SCONTO, raffredderai alla grande il tuo processore!

Se cercate un sistema di raffreddamento all'avanguardia per il vostro PC, NZXT Kraken 360 RGB è l'opzione perfetta e ora disponibile su Amazon a soli 163,93€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo consigliato di 229,90€. Questo sistema di raffreddamento a liquido all-in-one offre una combinazione di prestazioni eccezionali, design elegante e funzionalità avanzate, perfetto per chi desidera migliorare l’efficienza del proprio setup e aggiungere un tocco di stile con l'illuminazione RGB. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori dissipatori a liquido CPU per ulteriori consigli.

NZXT Kraken 360 RGB, chi dovrebbe acquistarlo?

NZXT Kraken 360 RGB non è un semplice sistema di raffreddamento, ma un dispositivo versatile e altamente personalizzabile. Grazie al software NZXT CAM, potete monitorare le prestazioni del vostro PC in tempo reale, visualizzare GIF animate o immagini statiche sul display LCD e perfino integrare contenuti web. Un plus per chi desidera tenere sotto controllo ogni dettaglio del proprio PC e aggiungere una nota personale alla propria postazione.

Questo raffreddatore include un display LCD da 1,54 pollici con risoluzione 240x240, luminosità di 300 cd/m² e frequenza di aggiornamento di 30 Hz, che dona al Kraken 360 RGB un look moderno e tecnologico. L’LCD non solo aggiunge un tocco estetico, ma permette anche di visualizzare metriche come la temperatura e le prestazioni, rendendo facile il monitoraggio del sistema.

Inoltre, NZXT Kraken 360 è dotato di una pompa Asetek di alta qualità con motore trifase che raggiunge fino a 2.800 giri/min, garantendo una circolazione efficiente e silenziosa del liquido refrigerante. Questo si traduce in un raffreddamento ottimale anche durante le sessioni di gaming più intense o le attività che richiedono elevate prestazioni.

Le ventole Core RGB del Kraken 360 non solo assicurano un potente flusso d’aria e una pressione statica bilanciata, ma illuminano la postazione con una vibrante luce RGB, che può essere personalizzata secondo le proprie preferenze. La configurazione è semplificata da un singolo cavo di breakout dalla pompa alla scheda madre, rendendo l'installazione pratica e ordinata.

Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di portare il raffreddamento e lo stile del vostro PC a un livello superiore con NZXT Kraken 360 RGB, ora proposto a soli 163,93€ su Amazon. Un investimento che unisce prestazioni avanzate, design esclusivo e risparmio.

