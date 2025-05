HP 255 G10 A MENO DI 270€, ottimo per gli studenti!

Se siete alla ricerca di un notebook economico ma affidabile, questa offerta su Amazon potrebbe fare al caso vostro. Infatti, HP 255 G10 è attualmente disponibile al prezzo eccezionale di 268,99€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo mediano di 309,94€. Si tratta del minimo storico per questo modello, un'occasione perfetta per chi desidera acquistare un portatile performante a un costo contenuto. Inoltre, vi suggerisco di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook per studenti per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon

HP 255 G10, chi dovrebbe acquistarlo?

HP 255 G10 è dotato di un processore AMD Ryzen 3 7320U con frequenza fino a 4,1 GHz, capace di garantire una buona fluidità nelle attività quotidiane, dalla navigazione web all'elaborazione di documenti. A supportarlo troviamo 8 GB di RAM DDR4 e un SSD da 256 GB, configurazione ideale per assicurare avvii rapidi e un utilizzo scorrevole delle principali applicazioni.

Lo schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080 pixel) offre una visione nitida e confortevole, rendendo il dispositivo adatto anche per la fruizione di contenuti multimediali. La presenza della scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics consente inoltre una gestione efficiente delle attività grafiche di base. Il notebook è equipaggiato con connettività Wi-Fi 6, offrendo una connessione più stabile e veloce rispetto agli standard precedenti.

Il sistema operativo preinstallato è FreeDOS, una scelta pensata per chi desidera installare autonomamente il proprio sistema preferito, come Windows o una distribuzione Linux, in totale libertà. Questo rende il notebook particolarmente interessante per utenti con esigenze specifiche o per chi desidera risparmiare ulteriormente.

In definitiva, HP 255 G10 rappresenta una delle migliori opzioni nella fascia dei notebook low cost. A questo prezzo, difficilmente troverete un'alternativa altrettanto valida in termini di rapporto tra prestazioni e convenienza. Se cercate un portatile per studio, lavoro o uso domestico, approfittare di questa offerta potrebbe rivelarsi una scelta decisamente azzeccata.