Monitor BenQ rotabile in verticale al miglior prezzo di sempre (139€)

Nel settore dei monitor, BenQ è sinonimo di qualità e prestazioni. Tuttavia, il produttore offre anche monitor per PC con specifiche tecniche meno avanzate, rendendo i suoi modelli accessibili anche a chi dispone di un budget ridotto. Il modello GW2480T da 24 pollici, una soluzione entry level, è oggi disponibile su Amazon al miglior prezzo di sempre: solo 139,70€ anziché 179€.

BenQ GW2480T, chi dovrebbe acquistarlo?

Il BenQ GW2480T è il monitor ideale per gli utenti che cercano un equilibrio perfetto tra qualità d'immagine e cura della salute visiva. Grazie alla sua risoluzione Full HD (1920 x 1080) e al pannello IPS che offre un ampio angolo di visione, questo monitor è adatto a coloro che dedicano molte ore alla lettura di documenti, al fotoritocco o alla visione di contenuti multimediali, garantendo colori vivaci e dettagli nitidi da ogni angolazione.

Il design edge to edge con cornici sottili è un vero e proprio invito alla creazione di configurazioni multi-monitor, ideale per professionisti del design e per chiunque necessiti di un ambiente di lavoro esteso. Per chi passa lunghi periodi di tempo davanti allo schermo, la tecnologia Brightness Intelligence è un must, poiché regola la luminosità dello schermo in base ai contenuti visualizzati e alle condizioni di luce ambientali. Questo si traduce in un minore affaticamento degli occhi e in un miglioramento del comfort visivo generale.

Aggiungendo a queste caratteristiche la riduzione della luce blu e un sistema di gestione dei cavi che mantiene la postazione ordinata, il BenQ GW2480T diventa la scelta privilegiata non solo per gli utenti attenti alla salute dei propri occhi ma anche per chi cerca un monitor che si integri alla perfezione in ogni spazio di lavoro, il tutto a un prezzo competitivo oggi di soli 139,70€.

