Bitdefender, marchio molto noto nell’ambito degli antivirus e attivo anche nel settore delle VPN con Premium VPN, introduce una nuova e interessante funzione nel suo pacchetto di sicurezza per dispositivi mobili, ovvero Bitdefender Mobile Security per Android.

Con Bitdefender Chat Protection, l’azienda introduce un sistema di sicurezza volto a prevenire gli attacco di social engineering, dai più semplici ai più complessi, all’interno delle app dedicate alla messaggistica istantanea.

Molto spesso le app di messaggistica vengono utilizzate per condurre attacchi informatici

Grazie alla tecnologia Scam Alert dell’azienda, Chat Protection avvisa gli utenti tramite notifica in caso vengano rilevati dei link dannosi in entrata o in uscita sulle applicazioni più popolari, come WhatsApp, Messenger di Facebook, Telegram e Discord, fra gli altri. In questo modo, l’utente saprà subito se sta subendo un attacco social o se il proprio account è stato compromesso per l’invio di link compromessi ad altre persone. La funzione, inoltre, analizza anche gli SMS ricevuti per gli stessi scopi.

L’uso delle applicazioni di messaggistica per veicolare link pericolosi mirati a infettare i dispositivi o rubare credenziali tramite siti di phishing e data stealer è molto comune nell’ambito degli attacchi condotti in ambito mobile.

E vista la diffusione degli smartphone, il cui utilizzo è sempre più misto tra scopi personali e lavorativi, l’inserimento di Bitdefender Chat Protection all’interno del tool di sicurezza per Android sarà sicuramente gradito dagli utenti. Non è ancora chiaro se l’azienda inserirà la funzione anche nella versione di Bitdefender Mobile Security per iOS. Per il momento, l’azienda cita solo Android nel suo blog ufficiale dedicato all’introduzione di Chat Protection.