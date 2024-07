Bitdefender Premium VPN: proteggi la tua privacy online con un click e risparmia il 50%

Questa settimana torna la straordinaria offerta di BitDefender, che propone la sua VPN a un prezzo vantaggioso. Come in precedenti occasioni, l'offerta riguarda il piano annuale premium, che rispetto alle VPN gratuite offre numerosi benefici: possibilità di installazione su più dispositivi simultaneamente, accesso a una vasta gamma di server e un'eccellente cifratura per garantire la privacy online. Inoltre, BitDefender include funzioni come Ad Blocker e Antitracking, rendendo il servizio innovativo. L'offerta attuale consente di risparmiare il 50%, permettendo di abbonarsi per soli 2,92€ al mese invece dei soliti 6,99€.

Vedi offerta su Bitdefender

Bitdefender, chi dovrebbe abbonarsi?

In breve, chiunque desideri una protezione online completa e affidabile dovrebbe considerare questa opportunità. Con BitDefender VPN, gli utenti possono beneficiare di traffico cifrato illimitato su un massimo di 10 dispositivi, rendendo questa soluzione ideale per famiglie o per chi deve proteggere più dispositivi contemporaneamente. Questo servizio è anche perfetto per gli amanti dello streaming, permettendo di sbloccare i siti di streaming e accedere a contenuti globali solitamente inaccessibili dall'Italia.

Un altro vantaggio di BitDefender è l'utilizzo del protocollo di cifratura di massima sicurezza AES-256, che garantisce la protezione di tutte le informazioni personali e della navigazione dagli sguardi indiscreti. Con oltre 4.000 server ad alta velocità distribuiti in più di 50 paesi, gli utenti possono contare su connessioni stabili e rapide per tutte le loro attività online, che si tratti di streaming, download o semplice navigazione.

Inoltre, BitDefender VPN adotta una rigorosa politica di "nessun registro del traffico", assicurando che nessuna attività online venga tracciata o registrata. Questa caratteristica, insieme alla capacità di nascondere la posizione reale dell'utente e di disattivare i tracker, offre un livello di anonimato e privacy senza precedenti. Bloccando anche gli annunci indesiderati durante la navigazione, BitDefender non solo protegge i dati, ma migliora anche l'esperienza online complessiva.

Vedi offerta su Bitdefender