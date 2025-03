Mini PC, maxi potenza: fa il 90% di ciò che ti serve, a soli 169€

Se siete alla ricerca di un computer compatto, abbastanza potente ed economico per le vostre attività quotidiane, il Blackview MP80 è la soluzione migliore. Grazie a un'offerta senza precedenti su Amazon, questo mini PC passa dal prezzo originale di 349,99€ a soli 169,69€, applicando un coupon di 110€ e un ulteriore sconto del 20%. Ma attenzione: questa promozione è valida solo fino al 9 marzo, quindi conviene approfittarne subito!

Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni ridotte e dal prezzo stracciato. Il Blackview MP80 offre prestazioni di buon livello per la quasi totalità delle operazioni, grazie al processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione. Con quattro core e quattro thread, una frequenza fino a 3.4GHz e una cache da 6MB, questo mini PC garantisce una velocità del 30% superiore rispetto ai modelli precedenti (N100/N5105/N5095). Il consumo energetico ottimizzato da 15W lo rende anche efficiente.

NB: ricordatevi di attivare i coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 110€ + 20% durante il checkout

Blackview MP80, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Blackview MP80 non solo offre un processore potente in rapporto al prezzo, ma anche una memoria di ultima generazione. Dispone di 16GB di RAM LPDDR5 a 4800MHz, che assicura una velocità di trasferimento dati del 35% superiore rispetto alla DDR4, con un consumo energetico ridotto del 25%. Inoltre, grazie al suo SSD M.2 da 512GB, offre spazio a sufficienza per documenti, video, programmi e file di lavoro.

Questo mini PC è dotato poi di ben 11 porte, permettendo di collegare un'ampia gamma di dispositivi. Tra queste troviamo 3 porte USB 3.0, 3 uscite HDMI, 2 porte Ethernet Gigabit, un ingresso TRRS da 3.5mm per cuffie/microfono e un connettore di alimentazione DC. In più, viene fornito con una staffa VESA, che permette di montarlo direttamente dietro al monitor o al muro, risparmiando spazio sulla scrivania.

Per chi cerca un mini PC capace di gestire più schermi contemporaneamente, il Blackview MP80 supporta fino a tre display in risoluzione 4K a 60Hz, grazie alle sue tre porte HDMI. Questa caratteristica è perfetta per chi lavora con grafica, video o per chi desidera un'esperienza di intrattenimento cinematografica direttamente dal proprio PC.

Oltre alle ottime specifiche, il Blackview MP80 offre un sistema di raffreddamento ottimale per l'hardware integrato, che garantisce anche un funzionamento silenzioso ed efficiente. Come se non bastasse, supporta il WiFi Dual Band (2.4GHz/5.0GHz) con velocità fino a 1300Mbps, assicurando connessioni rapide e affidabili. Insomma, un PC competitivo sotto ogni aspetto, a cominciare dal prezzo che, ricordiamo rimarrà basso fino al 9 marzo.

Non lasciatevi sfuggire questa incredibile offerta: il Blackview MP80 a 169,69€ è un'occasione irripetibile per chi cerca un PC compatto, potente e conveniente!

