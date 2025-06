Se siete alla ricerca di una stampante multifunzione economica, compatta e facile da usare, l'offerta disponibile oggi su Amazon potrebbe fare al caso vostro. Infatti, Canon PIXMA TS3551i è infatti disponibile a soli 49,99€, con un sconto del 6% rispetto al prezzo più basso recente di 52,99€. Una promozione interessante per chi desidera una soluzione completa per stampare, scansionare e copiare a casa senza spendere una fortuna.

Canon PIXMA TS3551i, chi dovrebbe acquistarlo?

Canon PIXMA TS3551i è una stampante 3 in 1 a colori wireless, perfetta per l'uso domestico quotidiano. Grazie al suo design compatto e al colore bianco elegante, si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Nonostante le dimensioni contenute, offre funzionalità avanzate che la rendono estremamente pratica, come il display LCD da 1,5 pollici che semplifica le operazioni e il supporto per la connettività wireless, inclusa la compatibilità con AirPrint e Mopria per dispositivi iOS e Android.

Un punto di forza di questo modello è la compatibilità con il servizio PIXMA Print Plan, un abbonamento intelligente che vi consente di ricevere l'inchiostro direttamente a casa prima che si esaurisca, con tariffe adattabili al vostro utilizzo mensile. Si tratta di un'opzione molto vantaggiosa per chi stampa frequentemente e vuole evitare sorprese o interruzioni.

Grazie all'app Canon PRINT, potete stampare e scansionare direttamente dal vostro smartphone o tablet, senza necessità di cavi, rendendo l'intero processo rapido e intuitivo. La configurazione è semplice e veloce grazie al pulsante Wireless Connect, che consente un accoppiamento immediato con altri dispositivi. Inoltre, il vassoio posteriore versatile permette l'utilizzo di supporti speciali come carta fotografica magnetica o adesiva, ideale per i progetti più creativi.

Canon PIXMA TS3551i rappresenta una delle migliori scelte nella fascia entry-level, combinando funzionalità moderne, buona qualità di stampa e un prezzo decisamente competitivo. A meno di 50€ è difficile trovare di meglio in termini di rapporto qualità-prezzo per una multifunzione wireless. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori stampanti multifunzione per ulteriori consigli.