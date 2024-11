CHE SCONTO per questo notebook Asus con RTX 4050, oggi risparmi 250€!

Se siete alla ricerca di un notebook potente e versatile, che possa accompagnarvi nelle attività quotidiane senza compromessi in termini di prestazioni, questa offerta su Amazon fa al caso vostro. L'ASUS Vivobook 16X K3605ZU è ora disponibile al prezzo di 949,00€ con uno sconto di 250€, rappresentando un'occasione imperdibile per chi desidera un dispositivo all'avanguardia.

ASUS Vivobook 16X, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Vivobook 16X rappresenta la scelta ideale per professionisti, content creator e studenti che necessitano di un dispositivo performante e affidabile. La presenza del processore Intel Core i7-12700H e della NVIDIA GeForce RTX 4050 garantisce prestazioni eccellenti in ogni scenario, dal multitasking più intenso all'editing video, fino al gaming leggero.

Il display da 16 pollici Anti-glare con refresh rate a 144Hz assicura un'esperienza visiva fluida e confortevole, ideale per lunghe sessioni di lavoro o di gioco. La tecnologia anti-riflesso riduce l'affaticamento visivo, mentre la frequenza di aggiornamento elevata garantisce una fluidità superiore in ogni contesto. La RAM da 16GB e l'SSD PCIe da 1TB completano una configurazione hardware che non teme confronti nella sua fascia di prezzo.

La costruzione in alluminio conferisce al dispositivo un aspetto premium e garantisce robustezza e durabilità nel tempo. Il sistema di raffreddamento ottimizzato mantiene le temperature sotto controllo anche durante le sessioni di utilizzo più intense, mentre la tastiera full-size con tastierino numerico offre un'esperienza di digitazione confortevole e precisa.

Attualmente disponibile a 949,00€, l'ASUS Vivobook 16X rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un notebook versatile e potente. La combinazione di componenti di ultima generazione, display ad alta frequenza di aggiornamento e chassis premium lo rende una scelta vincente per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia che non vogliono scendere a compromessi!

Vedi offerta su Amazon