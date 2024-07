CHE SCONTO su queste cuffie da gaming Corsair, oggi RISPARMI il 18%!

Siete alla ricerca di cuffie da gaming wireless che offrano un'esperienza audio immersiva, comfort duraturo e libertà di movimento? Allora non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Amazon. Le cuffie da gaming Corsair Void RGB Elite sono ora disponibili a soli 89,99€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo originale di 109,99€. Un'occasione imperdibile per portare le vostre sessioni di gioco a un livello superiore!

Cuffie da gaming Corsair Void RGB elite, chi dovrebbe acquistarle?

Le Corsair Void RGB Elite sono l'alleato perfetto per i gamer che non vogliono scendere a compromessi tra qualità audio e comfort. Grazie ai driver audio in neodimio da 50 mm, offrono un suono cristallino e dettagliato, con una gamma di frequenza da 20Hz a 30.000Hz, garantendo un'immersione totale nei mondi virtuali. I padiglioni in memory foam rivestiti di microfibra traspirante assicurano comodità anche dopo molte ore di utilizzo.

Il microfono omnidirezionale ottimizzato garantisce comunicazioni chiare con i compagni di squadra, mentre l'illuminazione RGB dinamica permette di personalizzare il proprio stile, proprio come permette la compatibilità con il software Corsair iCUE, il quale dà la possibilità di avere un controllo avanzato su tutte le impostazioni.

La versatilità è un punto di forza, del dispositivo visto che la connessione wireless a 2,4GHz offre una libertà di movimento senza pari, con una portata fino a 12 metri e un'autonomia che può arrivare a 16 ore. Proprio in tal senso, sono compatibili con PC, Mac, PS5 e PS4, e il suono surround 7.1 (disponibile solo su PC) crea un'esperienza audio tridimensionale che vi permetterà di localizzare con precisione ogni suono nell'ambiente di gioco, dandovi un vantaggio competitivo non indifferente.

Attualmente in offerta a 89,99€, le cuffie da gaming Corsair Void RGB Elite rappresentano un investimento eccellente per chi cerca un'esperienza audio di alta qualità senza rinunciare al comfort. La combinazione di audio surround 7.1, microfono di qualità, illuminazione RGB personalizzabile e compatibilità multi-piattaforma le rende una scelta versatile e performante sia per i giocatori console che per i PC gamer.

Vedi offerta su Amazon