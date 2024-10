Con questo preciso mouse Newskill in OFFERTA, sarete solo a un click dalla vittoria! -26%

Se siete alla ricerca di un mouse da gioco professionale che unisca precisione, leggerezza e un design accattivante, allora il Newskill Arakne potrebbe essere la scelta perfetta per voi. Disponibile su Amazon a soli 28,99€, questo mouse offre uno sconto del 26% rispetto al prezzo più basso recente di 39,13€, rendendolo un affare imperdibile per ogni appassionato di gaming.

Newskill Arakne, chi dovrebbe acquistarlo?

Newskill Arakne non è solo un mouse cablato, ma un concentrato di tecnologia pensato per offrirvi le massime prestazioni durante le vostre sessioni di gioco più intense. Con i suoi 10000 DPI regolabili, questo mouse vi garantirà un’accuratezza millimetrica, mentre la sua illuminazione RGB personalizzabile vi permetterà di adattare l’estetica del dispositivo al vostro stile unico. Inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming.

Una delle caratteristiche più innovative di questo mouse è il suo peso ultra leggero di soli 71 grammi, che lo rende incredibilmente maneggevole e veloce nei movimenti, ideale per i giochi che richiedono riflessi pronti. Inoltre, i pulsanti laterali modulari dal design magnetico facilitano l’assegnazione di comandi rapidi e personalizzabili, una soluzione perfetta per quei momenti in cui ogni click può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Con 9 pulsanti programmabili, potrete configurare il Newskill Arakne secondo le vostre esigenze, adattandolo a ogni tipo di videogioco, dal MOBA agli FPS.

Il cuore del Newskill Arakne è il suo sensore ottico Pixart PMW 3325, che offre una precisione elevatissima e una velocità di risposta impressionante, con una frequenza di aggiornamento fino a 1000 Hz e un’accelerazione massima di 20G. Questo significa che il mouse è in grado di seguire ogni vostro movimento senza esitazioni, anche durante le azioni più rapide. Inoltre, grazie al software scaricabile dal sito ufficiale di Newskill, potrete personalizzare ogni aspetto del mouse, dall’illuminazione RGB ai DPI, rendendolo un vero e proprio strumento su misura per voi.

Con uno sconto del 26%, non lasciatevi scappare l'opportunità di aggiungere il Newskill Arakne alla vostra postazione di gioco. La combinazione di precisione, leggerezza e personalizzazione rende questo mouse un compagno perfetto per migliorare le vostre performance in-game.

