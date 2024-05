Configurazione PC gaming Amazon Gaming Week per FHD ad alti FPS e QHD | 2024

Oggi vi proponiamo un PC da gaming assemblato sfruttando unicamente le offerte della Amazon Gaming Week, che dureranno fino al 5 maggio. Grazie agli sconti è possibile risparmiare su una configurazione che permette di giocare in Full HD ad alti FPS, anche con ray tracing attivo, ma capace di raggiungere un buon framerate anche in QHD (1440p) nei giochi più leggeri.

Come si gioca con questa configurazione

Come accennato, con questa configurazione è possibile giocare in Full HD ad alti FPS a tutti i giochi, anche con ray tracing attivo, ma su molti titoli moderni si può giocare anche in QHD a 60 FPS, soprattutto sfruttando il DLSS 3 con generazione dei frame. Più avanti avremo dei grafici con i benchmark effettuati che vi daranno un'idea più precisa delle performance, ma ora vediamo quali sono i componenti scelti per questa build.

I componenti della configurazione

Come accennato in apertura, per questa configurazione abbiamo scelto componenti in offerta durante l'Amazon Gaming Week. L'unica eccezione è il processore, dato che Amazon non ha scontato alcuna CPU; avendo libera scelta, abbiamo optato per il Ryzen 5 7600, economico e adeguato alla scheda video selezionata. Qui sotto trovate la tabella con tutti i componenti necessari per assemblare il PC.

Test della configurazione

Come promesso, qui sotto vi lasciamo i benchmark della configurazione.

Iniziamo con i test a risoluzione Full HD, quella che viene gestita meglio da questa configurazione. In rasterizzazione classica tutti i tripla A più pesanti girano ampiamente sopra i 60 FPS medi, mentre i titoli più leggeri superano anche i 240 FPS, permettendo di sfruttare anche i monitor FHD ad altissimo refresh rate.

Attivando il ray tracing a risoluzione 1080p le prestazioni addirittura migliorando nei giochi che possono sfruttare il DLSS 3 con generazione dei frame, mentre calano leggermente in quei giochi che usano ancora il DLSS 2, senza però portare a reali cambiamenti nell'esperienza.

Come accennato, questa configurazione riesce a gestire alcuni giochi anche in QHD, come testimoniano i benchmark. Cyberpunk 2077 è l'unico sotto la soglia dei 60 FPS medi, tutti gli altri sono tranquillamente giocabili anche a questa risoluzione.

Come per il FHD, anche in 1440p attivando il ray tracing e il DLSS 3 le prestazioni migliorano e anche Cyberpunk 2077 supera di molto i 60 FPS medi, essendo così giocabile anche a questa risoluzione.

Perché abbiamo scelto questi componenti?

Come già ribadito più volte, abbiamo deciso di assemblare una configurazione basata sulle offerte della Amazon Gaming Week, di conseguenza abbiamo potuto scegliere i componenti unicamente tra quelli in sconto. Abbiamo cercato di creare una configurazione quanto più bilanciata possibile, che avesse tutto sommato un buon rapporto prezzo/prestazioni.

Processore

L'AMD Ryzen 5 7600 è un processore dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, basato sull'architettura AMD Zen 4 di ultima generazione prodotta a 5nm. Offre 6 core / 12 thread grazie al SMT e una frequenza massima di 5,1 GHz, caratteristiche hardware decisamente adeguate per una configurazione come questa, dov'è abbinato a una scheda video di fascia media. Inoltre, il TDP di 65W permette di raffreddarlo adeguatamente anche con un dissipatore economico.

Nel momento in cui scriviamo costa una decina di euro in meno rispetto al modello Ryzen 5 7600X, che non offre reali miglioramenti in termini di prestazioni quando si tratta di giochi.

Scheda video

La scelta di schede video in offerta durante la Amazon Gaming Week è molto limitata, tra i pochi modelli disponibili abbiamo deciso di optare per la Gigabyte RTX 4060 Ti Eagle OC che permette, come avete visto, di accedere anche al gaming in QHD in molti scenari. Nei giochi più pesanti volendo potete attivare il DLSS senza ray tracing, così da aumentare il framerate e giocare in 1440p davvero a qualsiasi titolo; ad esempio, in Cyberpunk 2077, abilitare DLSS 3 e tenere disattivato il ray tracing porta il framerate molto sopra la soglia dei 60 FPS.

Scheda madre

Visto il processore scelto non è necessario acquistare una scheda madre top di gamma con chipset X670, quindi vale la pena risparmiare diverse centinaia di euro per una B650. Abbiamo scelto la MSI MPG B650 Tomahawk WiFi, che offre connessione wireless Wi-Fi 6E integrata, LAN 2,5G e un'ottima dotazione di porte USB, compresa una USB-C da 20Gbps. Oltre all'ottima dotazione porte, questa scheda madre offre anche due slot per SSD PCIe 4.0 e uno slot PCIe per la scheda video rinforzato.

RAM e SSD

Per la memoria ci siamo affidati a un kit Corsair Vengeance RGB da 32GB, ovviamente DDR5 (i nuovi Ryzen 7000 non supportano il vecchio standard DDR4) e certificato AMD EXPO. Il kit è 6000 MHz CL30 e composto da 2 stick da 16GB, quindi un domani potete facilmente ampliare la RAM del vostro sistema semplicemente acquistando un altro kit identico.

Per l'archiviazione abbiamo optato invece per un Samsung 990 EVO da 1TB, disponibile a un ottimo prezzo grazie alle offerte della Gaming Week di Amazon. Raggiunge velocità fino a 5GB/s in lettura e 4,2 GB/s in scrittura, assicurando abbastanza spazio per tenere installati tutti i propri giochi preferiti.

Dissipatore

Per raffreddare il Ryzen 5 7600 non è necessario un dissipatore top di gamma costoso, ma non per questo bisogna andare al risparmio e scegliere una soluzione che potrebbe rivelarsi poco efficace. Abbiamo approfittato degli sconti Amazon per includere il Cooler Master Hyper 622 Halo, una soluzione ad aria, con doppia torre e due ventole da 120mm, che terrà sotto controllo il nostro processore assicurando allo stesso tempo un'ottima silenziosità. è perfettamente compatibile con il socket AM5 e le due ventole sono RGB, quindi faranno contenti anche gli amanti dell'illuminazione.

Alimentatore

Per alimentare il tutto abbiamo scelto un MSI MAG A650GL, PSU da 650 watt che ha tutta la potenza necessaria per la nostra build ed è certificato 80 PLUS Gold, quindi ha una buona efficienza energetica. È garantito 7 anni e l'assenza del connettore 12VHPWR non è un reale problema, dato che la scheda video scelta usa un classico connettore 8 pin PCIe per l'alimentazione.

Case

Per il case ci siamo affidati a una soluzione economica ma spaziosa, ovviamente anch'essa in offerta durante questa Amazon Gaming Week. Parliamo dell'MSI MAG Forge M100R, che a meno di 60 euro offre tutto lo spazio per i nostri componenti, una buona qualità costruttiva e un frontale in mesh, che favorisce il flusso d'aria e assicura un raffreddamento adeguato dei componenti.

Il pannello I/O mette a disposizione jack sparati per cuffie e microfono, due USB 2.0 e una USB 3.2 Gen 1, oltre a un pulsante che consente di modificare l'illuminazione RGB. Non mancano ovviamente filtri antipolvere magnetici, che facilitano moltissimo la pulizia del sistema.

Periferiche suggerite per la configurazione

Se volete assemblare questa configurazione ma vi servono anche le periferiche, non preoccupatevi: vi consigliamo anche monitor, mouse, tastiera e cuffie da abbinare a questo PC da gaming.

Monitor

Visto che la configurazione è in grado di eseguire anche molti giochi in Quad HD, abbiamo deciso di scegliere un monitor dal buon rapporto qualità/prezzo, che unisca la risoluzione 1440p a una frequenza d'aggiornamento abbastanza elevata, in questo caso di 155Hz. Se volete un'alternativa Full HD dall'alto refresh rate, vi consigliamo il Samsung Odyssey G4, oppure l'AOC 27G2ZNE, entrambi con pannello 27" 1080p e frequenza d'aggiornamento di 240Hz.

Tastiera

Per la tastiera abbiamo scelto un'uscita abbastanza recente, che vi abbiamo raccontato in maniera più approfondita nella nostra recensione. L'ASUS ROG Strix Scope II 96 unisce la comodità del tastierino numerico a dimensioni il più compatte possibile, dandovi così più spazio per muovere il mouse. La possibilità di sostuire gli switch senza doverli saldare, la connettività wireless e tutte le ottime caratteristiche la rendono un acquisto perfetto per un PC da gaming e che vi accompagnerà per molti anni, oltre a offrirvi grandi possibilità di personalizzazione.

Mouse

L'Amazon Gaming Week offre un'ottima offerta sul mouse Razer Basilisk V3 X HyperSpeed, quindi perché non approfittarne? Ha una forma ergonomica che lo rende comodo anche per diverse ore di gioco, 9 pulsanti personalizzabili e gli immancabili LED RGB, che potete cambiare a piacimento con il software Razer Chroma.

Cuffie

Per quanto riguarda le cuffie, abbiamo scelto un modello che sacrifica la connettività wireless in favore di un prezzo più contenuto, reso ancor più interessante dalle offerte Amazon. Le Corsair HS55 Surround supportano il surround 7.1 e grazie al jack 3,5mm possono essere collegate a qualsiasi dispositivo, che sia PC, console o smartphone. In confezione è inclusa anche una scheda audio esterna, che consente di collegare le cuffie al PC tramite USB. Non manca infine il microfono integrato, perfetto per comunicare con i compagni di gioco.

Chi dovrebbe acquistare questo PC?

La configurazione che vi abbiamo presentato in questo articolo è pensata per chi vuole risparmiare su un nuovo PC con le offerte dell'Amazon Gaming Week e vuole assemblare un PC gaming non troppo costoso, che con circa 1000 euro permetta di giocare senza compromessi in Full HD, ma anche in Quad HD con le giuste impostazioni o sfruttando le tecnologie NVIDIA.