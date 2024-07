Configurazione tutta AMD per giocare in QHD | 2024

Oggi vediamo un’altra configurazione gaming, stavolta però con hardware tutto AMD, scheda grafica compresa. Questa scelta permette di risparmiare qualche centinaio di euro rispetto alla stessa configurazione con grafica NVIDIA, riuscendo comunque ad avere prestazioni eccellenti a risoluzione 1440p.

Come di consueto più avanti troverete la configurazione completa con tutti i dettagli, ma qui in apertura vi lasciamo immediatamente i due componenti principali della build, processore e scheda video.

Come si gioca con questa configurazione?

Questa configurazione permette di giocare senza compromessi in QHD a dettagli massimi, sopra i 60 FPS anche ai titoli più recenti e impegnativi. La gestione del ray tracing non è al livello di quella NVIDIA, ma con qualche compromesso sulla risoluzione (e non solo, in certi titoli) si riesce a giocare anche con questi effetti grafici attivi.

Test della configurazione

Abbiamo eseguito alcuni benchmark con diversi giochi per misurare le prestazioni della configurazione e darvi un'idea di come potrete giocarci. Abbiamo incluso sia i risultati in QHD (1440p) in rasterizzazione classica, che quelli in FHD (1080p) con ray tracing e FSR attivi. In questi ultimi, l'upscaler è stato impostato in tutti i giochi sul profilo "bilanciato".

In rasterizzazione, la Radeon RX 7700 XT abbinata al Ryzen 5 7600X permette di giocare in QHD senza problemi, anche quando si parla di giochi pesanti come Cyberpunk 2077. Nel titolo di CD Projekt RED siamo sempre abbondantemente sopra i 60 FPS medi, mentre in giochi più leggeri come F1 23 si arriva fino a oltre i 150 FPS medi, quindi è possibile sfruttare bene anche un monitor ad alto refresh rate.

Con il ray tracing attivo la situazione è diversa, lo sappiamo: anche in Full HD la Radeon RX 7700 XT fatica un po' a dettagli massimi, come si vede in Cyberpunk 2077 e A Plague Tale: Requiem. Per aumentare il framerate potete abbassare un po' la qualità degli effetti ray tracing, o impostare un profilo "prestazioni" sul FSR.

I componenti della configurazione

Come promesso, qui sotto vi andiamo a raccontare tutti i componenti di questa configurazione. Come sempre vi ricordiamo che potete cambiarli a piacimento, a seconda di prezzo, disponibilità o preferenze personali, l'importante è che CPU e GPU rimangano quelle consigliati, in modo da avere le stesse prestazioni.

Perché abbiamo scelto questi componenti?

L’intento è quello, come sempre, di creare innanzitutto una configurazione bilanciata, che assicuri le prestazioni che cerchiamo e offra un buon equilibrio tra processore e scheda video. Dato che puntiamo al QHD e vogliamo usare solo hardware AMD, la scelta più sensata è quella di abbinare un processore AMD Ryzen 5 7600X a una Radeon RX 7700 XT, veloce praticamente tanto quanto una RTX 4070 in rasterizzazione ma decisamente più economica.

Abbinati ai due componenti principali ci sono RAM e archiviazione sufficienti per un PC gaming di fascia media, un alimentatore di buona qualità che supporti a pieno la potenza richiesta dai componenti e un case moderno, non troppo grande ma in grado di ospitare tutta la configurazione senza fatica.

Processore

Il Ryzen 5 7600X è un processore che abbiamo imparato a conoscere molto bene in questi anni: è versatile, economico e si presta bene a praticamente qualsiasi configurazione di fascia media, non solo quelle dedicate al gaming. Mette a disposizione 6 core basati su architettura Zen 4 e 12 thread, arriva in boost fino a 5,3GHz ed è equipaggiato con 32MB di cache L3. Il TDP è invece di 105 watt.

Scheda video

La Radeon RX 7700 XT ha guadagnato popolarità scendendo di prezzo, come spesso accade per le GPU di AMD. A poco più di 400 euro è una scheda decisamente valida, che in questa personalizzazione Sapphire Pulse risulta compatta, silenziosa e con temperature sempre sotto controllo, che a stento toccano i 60°C di picco.

Scheda madre

La MSI MAG B650 Tomahawk WiFi è una delle regine del rapporto qualità prezzo: offre tante funzionalità a poco più di 200 euro, risultando perfetta per configurazioni AMD di fascia media, che non hanno bisogno di quanto messo a disposizione da motherboard di fascia più alta. Integra un buon numero di porte USB e la connettività WiFi, essenziale per chi non può collegare il PC tramite cavo LAN.

RAM e SSD

Così come per l’epoca DDR4, le Corsair Vengeance sono diventate un grande classico anche per l’era DDR5. Senza fronzoli, abbastanza economiche ma comunque prestanti, queste RAM sono la scelta ideale per chi bada molto al rapporto qualità/prezzo. Il kit da 32GB che abbiamo scelto opera a 6000MHz, la frequenza perfetta per i Ryzen 7000.

Anche per l’archiviazione abbiamo scelto un volto noto: il WD_Black SN770 è sul mercato da qualche tempo ed è un ottimo SSD PCIe 4.0, veloce e adatto a un PC da gaming come questo. Abbiamo scelto la variante da 1TB per contenere i costi, ma se volete ancora più spazio, potete optare per quella da 2TB.

Dissipatore

Per tenere sempre fresco il nostro Ryzen 5 7600X, anche in estati caldissime come questa, abbiamo scelto un dissipatore a liquido DeepCool Mystique 240. Si tratta di un AIO da 240mm abbastanza classico, che integra sulla pompa uno schermo LCD da 2,8” su cui è possibile mostrare vari parametri, tra cui ad esempio la temperatura del processore per averla sempre sott’occhio.

Alimentatore

La nostra configurazione non ha bisogno di particolare potenza, quindi basterà un alimentatore da 650 watt. Per l’occasione abbiamo scelto un MSI MAG A650GL, certificato 80 PLUS Gold e di buona qualità.

Case

Per ospitare tutti i componenti la scelta è ricaduta sul DeepCool CH560 Digital, chassis mid tower completo, che non solo ha tutto lo spazio che ci serve, ma integra quattro ventole (tre davanti, una dietro) che, abbinate a quelle del raffreddamento a liquido, permettono di avere un airflow completo senza ulteriori spese. In frontale è in mesh e assicura il passaggio dell’aria per il raffreddamento, l’alimentatore è nascosto e sul lato, in basso, è presente un piccolo display a segmenti dove si possono visualizzare varie informazioni sui sensori, come temperatura di processore e scheda video.

Periferiche consigliate per questa configurazione

Se siete nuovi nel mondo del PC gaming e dovete acquistare anche monitor, tastiera e mouse, in questa sezione vi consigliamo delle periferiche da abbinare alla configurazione.

Per quanto riguarda lo schermo, vale la pena scegliere un modello con risoluzione 1440p e frequenza d'aggiornamento di 144Hz. L'LG Ultragear 27GR75Q in questo senso è un'ottima scelta, di buona qualità e dal costo tutto sommato contenuto. C'è anche il FreeSync, che permette di eliminare fastidiosi artefatti grafici come il tearing.

Se siete alla ricerca di un mouse wireless affidabile, preciso, veloce e che costi poco, andate a colpo sicuro con il Logitech G305. Ha un sensore da 12.000 DPI, memoria integrata e offre fino a 250 ore di autonomia.

Infine, per la tastiera vi consigliamo una Endorfy Thock TKL, soluzione dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. È cablata, con layout italiano e switch meccanici Kailh Red lineari ed è perfetta per chi si approccia al PC gaming, ma non usa il computer solo per giocare.

Chi dovrebbe acquistare questo PC?

Se cercate una configurazione per giocare bene a risoluzione Quad HD e volete risparmiare qualche centinaio di euro, o se semplicemente siete fan di AMD e volete un nuovo PC da gaming che sfrutti processore e scheda video del Team Red, allora questa configurazione fa per voi. Se però non potete fare a meno del ray tracing, vi consigliamo di dare un’occhiata alle altre configurazioni presenti sul sito e valutarne una con GPU NVIDIA, così da avere ottime prestazioni in ogni ambito.