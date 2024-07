Configurazione economica per il 1080p con le offerte Prime Day | 2024

Oggi vediamo una configurazione entry level, per chi ha un budget di circa 800 euro, costruita sfruttando le offerte dell'Amazon Prime Day, in modo da massimizzare il rapporto qualità/prezzo e, magari, inserire componenti di fascia più alta rimanendo comunque all'interno del budget.

Come si gioca con questa configurazione?

La configurazione permette di giocare in 1080p 60 FPS a dettagli massimi, anche con ray tracing attivo grazie al DLSS, la tecnologia di upscaling NVIDIA diffusa ormai in moltissimi giochi. Attivando unicamente il DLSS 3 con generazione dei frame è possibile giocare anche in 1440p a 60 FPS, così da sfruttare meglio un eventuale monitor con risoluzione superiore al Full HD.

Perché abbiamo scelto questi componenti?

Per questa configurazione abbiamo scelto unicamente componenti in offerta durante l’Amazon Prime Day. Non sono ovviamente gli unici in sconto, quindi vi consigliamo di tenere monitorati i nostri canali per non perdervi eventuali offerte lampo. Inoltre, se volete approfittare delle offerte Amazon di questi due giorni per acquistare una nuova scheda video, trovate le migliori in questo articolo.

I componenti della configurazione

Nella scelta dei componenti siamo partiti dalla scheda video, elemento senza dubbio più costoso e più difficile da trovare in offerta in questi giorni, considerando anche il fatto che i prodotti finiscono molto in fretta. Un esempio? La Gigabyte RTX 4060 Windforce OC è scesa a 274,99€, ma la disponibilità è terminata quasi immediatamente.

Processore Intel Core i5-12400F Scheda video Gigabyte GeForce RTX 4060 Eagle OC ICE Scheda madre MSI Pro B760M-P DDR4 RAM Corsair Vengeance 16GB DDR4-3600 Dissipatore Thermalright Assassin Spirit 120 V2 PLUS SSD Lexar NQ790 1TB PCIe 4.0 Alimentatore MSI MAG A650GL Case Corsair 4000D Airflow

Partendo da una scheda video entry level, abbiamo costruito il resto della configurazione in modo da avere un sistema bilanciato, con hardware ancora valido e non troppo costoso. Nel complesso, questa configurazione costa 800 euro, un prezzo davvero ottimo rispetto alle prestazioni in gioco offerte.

Processore

Per il processore abbiamo scelto un Intel Core i5-12400F, in offerta per questo Prime Day 2024 a 102€. Appartenente alla famiglia Alder Lake, offre 6 core / 12 thread, frequenza fino a 4,4GHz, 18MB di cache e un TDP di 65 watt. Non è l’ultimo modello, ma ha un ottimo prezzo e va benissimo abbinato alla nostra RTX 4060 per un PC dedicato al gaming in 1080p.

Scheda video

La Gigabyte GeForce RTX 4060 Eagle OC ICE è una personalizzazione valida e ben fatta, con un sistema di raffreddamento a tripla ventola più che adeguato a raffreddarla. Le dimensioni sono abbastanza contenute, mentre per quanto riguarda le uscite video sono disponibili due HDMI 2.1 e due DisplayPort 1.4.

La scheda supporta tutte le ultime tecnologie NVIDIA, compreso il DLSS 3.5 con Frame Generation e Ray Reconstruction. Inoltre, se vi piace cimentarvi nel montaggio video e nella creazione di contenuti, avrete acceso a tutte le funzioni accelerate dai Tensor Core presenti in NVIDIA Broadcast, o in software come DaVinci Resolve.

Scheda madre

Per la scheda madre abbiamo puntato a qualcosa che fornisse l’essenziale per la nostra configurazione, senza troppi fronzoli così da ridurre il prezzo. La MSI Pro B760M-P mette a disposizione uno slot PCIe 4.0 x16 rinforzato per la scheda video, un dissipatore integrato per SSD M.2, quattro slot DIMM e sei porte USB totali. Ci sono anche due slot PCIe x1 in cui poter installare la scheda di rete, nel caso vi serva la connettività wireless.

RAM e SSD

Per le RAM abbiamo scelto un grande classico dell’era DDR4, un kit Corsair Vengeance LPX da 16GB 3600MHz, disponibile in offerta a soli 39€. 16GB sono più che sufficienti per questa configurazione e l’uso di un kit con due moduli permette di sfruttare il dual channel, che migliora di molto le prestazioni.

Per l’archiviazione, viste le diverse offerte di questo Prime Day abbiamo optato per un Lexar NQ790 da 1TB. Si tratta di un’unità PCIe 4.0 con velocità di lettura fino a 7.000 MB/s, perfetta per un sistema reattivo, veloce e pronto a tutti i giochi moderni.

Dissipatore

Anche se non è in offerta, il Thermalright Assassin Spirit 120 V2 Plus ha un rapporto qualità/prezzo troppo alto per non essere scelto: ha una singola torre e due ventole, riesce a gestire perfettamente i 65 watt dell’Intel Core i5-12400F e, a soli 20€, è un must-have per qualsiasi configurazione di questa fascia.

Alimentatore

Per alimentare il tutto abbiamo optato per un MSI MAG A650GL, PSU da 650 watt con certificazione 80 Plus Gold e garantito 7 anni. La potenza è più che adeguata per la configurazione e, anzi, permette anche di scegliere una scheda video di fascia superiore, se il budget lo permette.

Case

Anche per il case abbiamo optato per un volto noto, il Corsair 4000D Airflow in offerta per questo Amazon Prime Day a 74€. Ha un frontale in mesh che favorisce il flusso d’aria per il raffreddamento dei componenti e offre tanto spazio all’interno, nonostante le dimensioni tutto sommato compatte, tipiche di un mid tower.

Chi dovrebbe acquistare questo PC?

Se volete un PC da gaming non troppo costoso, ma che vi permetta di giocare in 1080p a 60 FPS (o più, nei giochi più leggeri), sfruttando le offerte Prime Day potete assemblare questa configurazione risparmiando qualche centinaio di euro. Se qualche componente non dovesse essere più in offerta nel momento in cui leggete questo articolo, date uno sguardo al nostro articolo sui migliori prodotti del Prime Day, sempre aggiornato con tutte le offerte attualmente attive.