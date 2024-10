Configurazione con GeForce RTX 4070 SUPER a meno di 2000 euro, come va nei giochi?

La GeForce RTX 4070 SUPER continua a essere una delle schede più popolari del mercato, merito del suo ottimo rapporto qualità/prezzo che la rende senza dubbio una delle migliori schede video in commercio. Permette di giocare in QHD a dettagli massimi a praticamente qualsiasi titolo moderno, anche con ray tracing attivo grazie all’ausilio del DLSS 3.5 con Frame Generation e Ray Reconstruction, e offre una buona esperienza anche a risoluzione 4K con i titoli meno impegnativi.

Questa GPU viene spesso abbinata a processori di fascia alta, una scelta che fa alzare di molto il costo delle configurazioni. Considerando però che, come i più appassionati di voi sapranno, più si sale di risoluzione, meno il processore impatta le prestazioni nei giochi, ci siamo chiesti: come va realmente una RTX 4070 SUPER abbinata a un precessore di fascia media, come l’Intel Core i5-14400?

Per rispondere ci è venuta in soccorso AK Informatica con il suo AK Rig Ember, disponibile all’acquisto sul sito a 1.999 euro, completo di licenza di Windows 11 e 3 anni di garanzia.

I componenti della configurazione

Prima di tuffarci nelle prestazioni, vediamo quali sono i componenti di questo PC. Partiamo dalla scheda grafica, ovviamente una RTX 4070 SUPER in versione MSI Ventus 2X, silenziosa e con ottime temperature di esercizio. La scheda supporta ovviamente tutte le tecnologie NVIDIA di ultima generazione, dal ray tracing al DLSS 3.5 con ray reconstruction, assicurando così la miglior esperienza di gioco possibile anche ai titoli più recenti.

Se per qualsiasi motivo non sapete di cosa stiamo parlando, facciamo un ripasso veloce delle varie tecnologie NVIDIA e di quello che offrono. Partiamo dal ray tracing, che ha letteralmente rivoluzionato il mondo dei videogiochi con una resa visiva mai vista prima. La tecnologia simula i percorsi dei raggi di luce e crea effetti di illuminazione, ombre e riflessi realistici, molto più precisi e dettagliati di quelli che si possono ottenere con le classiche tecniche di illuminazione.

Il DLSS è la tecnologia che rende possibile giocare con ray tracing attivo. La sigla sta per Deep Learning Super Sampling e si tratta di un upscaler basato su rete neurale, che riduce il carico di lavoro sulla GPU aumentando il framerate. Di base, il DLSS renderizza l’immagine a risoluzione più bassa e poi fa un upscale alla risoluzione a cui stiamo giocando, così da aumentare le prestazioni; nuove tecnologie come Frame Generation e Ray Reconstruction migliorano ulteriormente le performance e la qualità visiva degli effetti ray tracing, assicurandovi un gameplay di altissimo livello.

La RTX 4070 SUPER è ottima anche al di fuori del gaming: grazie al doppio encoder AV1 e alla capacità di accelerare i carichi IA con i Tensor Core, è perfetta anche per i software di creazione contenuti e per i modelli di intelligenza artificiale generativa.

Come processore troviamo un Intel Core i5-14400, dotato di 10 core (6 P-Core e 4 E-Core) e 16 thread, con una frequenza massima sui P-Core di 4,7GHz, 20MB di cache L3 e un TDP di 65 watt. Come vedremo più avanti guardando le prestazioni della configurazione, riesce a supportare bene la RTX 4070 SUPER dimostrandosi una soluzione valida per un PC da gaming di fascia media.

Per il raffreddamento della CPU, l’AK Rig Ember sfrutta un MSI MAG Coreliquid 240, dissipatore a liquido all in one con radiatore da 240mm che riesce a gestire senza alcun problema il Core i5-14400, anche negli scenari di gioco più impegnativi. Come scheda madre troviamo invece una MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi DDR4, completissima grazie al supporto a quattro SSD M.2 PCIe 4.0, due slot PCIe x16, uno slot PCIe x1, connettività Wi-Fi 6E integrata e una buona dotazione porte, con uscita DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1, quattro USB-A da 5Gbps, quattro USB-A da 10 Gbps, due USB-C una da 10Gbps e una da 20Gbps, uscita audio ottica, cinque jack da 3,5mm dedicati all’audio e LAN 2,5G.

Per la RAM troviamo un kit Kingston Fury Beast RGB da 16GB, mentre l’archiviazione è affidata a un SSD NVMe PCIe 4.0 Kingston NV2 da 1TB. Come alimentatore è presente un MSI MAG A750GL da 750 watt, certificato 80 PLUS Gold e PCIe 5.0 Ready, capace di gestire senza problemi i nostri componenti e dotato del cavo 12VHPWR per alimentare direttamente la RTX 4070 SUPER, senza bisogno di un adattatore.

Il tutto è assemblato all’interno di un case MSI MAG Forge 112R, un mid tower dalle dimensioni compatte ma funzionale, in grado di ospitare senza problemi questa configurazione e con un frontale in mesh, per un flusso d’aria ottimale che assicura buone prestazioni di raffreddamento.

Le prestazioni della configurazione

Visti i componenti, passiamo alle performance dell’AK Ring Ember. Come potete vedere dal grafico qui sopra, le prestazioni rimangono eccellenti e si riesce a giocare ampiamente sopra i 60 FPS a qualsiasi gioco moderno, riuscendo anche a sfruttare monitor ad alto refresh rate con i titoli competitivi come Apex Legends e Warzone, dove il framerate aumenta vertiginosamente se si abbassa la qualità grafica. Il gioco che mette più in difficoltà la configurazione è Cyberpunk 2077, che comunque raggiunge i 68 FPS medi. Se volete maggiori prestazioni, non dovrete far altro che sfruttare il DLSS, anche senza attivare il ray tracing.

Anche con ray tracing attivo si riesce a giocare senza compromessi e, anzi, a framerate più elevati rispetto a quelli che si raggiungono in rasterizzazione classica grazie al DLSS 3. Guardate per esempio Cyberpunk 2077: anche con ray tracing attivo a livello Ultra, l’uso del DLSS 3 fa schizzare il framerate medio sopra i 120 FPS, quasi il doppio rispetto a quello raggiunto in rasterizzazione classica.

Oltre a ottime prestazioni in gioco, l’AK Rig Ember assicura anche temperature sempre sotto controllo: giocando a Cyberpunk 2077 con dettagli Ultra, ray tracing e DLSS attivo, il processore non ha mai superato i 66°C, mentre la scheda video si è fermata a 77°C. Questo significa che non avrete mai problemi di sorta, nemmeno dopo diverse ore di gioco.

Chi dovrebbe acquistare questa configurazione?

Come detto in apertura, l’AK Rig Ember è disponibile a 1.999 euro direttamente da AK Informatica, accompagnato da 3 anni di garanzia Pick Up and Return, che prevede il ritiro e la riconsegna del PC in caso di problemi.

Se siete appassionati abituati ad assemblare il proprio PC il prezzo vi sembrerà elevato e potreste obiettare che, a parità di budget, si può creare una configurazione migliore, oppure si può creare questo stesso PC spendendo meno. Bisogna considerare però che, oltre ai tre anni di garanzia che non avete se vi assemblate un PC in casa, qui ricevete una macchina pronta all’uso, che va solamente collegata per poter essere utilizzata. È la soluzione per chi non ha alcuna esperienza, ma vuole giocare (o lavorare) con un PC desktop prestante e dal buon rapporto qualità/prezzo, potendo fare affidamento su un’assistenza precisa in caso di problemi e su una copertura assicurativa più lunga, che non guasta mai quando si spende tanto.

Videogiocatori e creatori di contenuti amatoriali che non hanno alcuna esperienza con l’assemblaggio dei computer troveranno dell’AK Rig Ember un valido compagno, capace di assicurare tutte le prestazioni attese tanto nel gioco quanto nei software professionali, specialmente quelli che usano tecnologie NVIDIA.