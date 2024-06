Sconto inaspettato del 33% su questa tastiera Cooler Master

Originariamente venduta a circa 100€, la tastiera Cooler Master CK530 è ora disponibile a soli 62,22€ grazie a un'inaspettata offerta a tempo limitato su ePrice. Ciò la pone tra i possibili vostri acquisti immediati, essendo che si tratta di un aggiornamento sostanzioso da chi proviene da una tastiera più tradizionale.

Vedi offerta su ePrice

Cooler Master CK530, chi dovrebbe acquistarla?

Dopo questa offerta da parte di ePrice, la Cooler Master CK530 è tra le tastiere gaming sotto i 100€ più interessanti, ottima per chi desidera migliorare la propria esperienza di digitazione con una tastiera meccanica di qualità senza spendere una fortuna. Grazie alla sua retroilluminazione RGB personalizzabile per ogni tasto, questa tastiera offre l'opportunità non solo di giocare in qualsiasi condizione di luminosità, ma anche di rendere l'ambiente di gioco più immersivo e personale.

Il design in alluminio spazzolato conferisce alla tastiera sia un aspetto che una sensazione di maggiore durata e raffinatezza, facendola spiccare sulla scrivania di ogni videogiocatore. Con interruttori meccanici progettati per resistere a oltre 50 milioni di pressioni dei tasti, la Cooler Master CK530 garantisce performance affidabili nel corso del tempo.

Questa caratteristica è utile per i giocatori che partecipano a lunghe sessioni di gioco e hanno bisogno di una tastiera che possa sopportare un uso intenso senza cedere. Inoltre, la possibilità di mappare macro e colori tramite software rendono questa tastiera ancora più versatile e adattabile a qualsiasi tipo di esigenza o preferenza. Insomma, a questo prezzo, è una di quelle periferiche per PC che non bisogna lasciarsi sfuggire.

Vedi offerta su Amazon