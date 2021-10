Corsair Dominator Platinum RGB DDR5, bellissime e con XMP personalizzabile

Corsair ha presentato ufficialmente le sue nuove Dominator Platinum RGB DDR5, le prime basate sulla nuova versione della tecnologia Double Data Rate e perfette per essere abbinate ai nuovi processore Intel Core Alder Lake, anch’essi ufficializzati poco fa.

Le Corsair Dominator Platinum DDR5 sono disponibili nelle classiche colorazioni bianca o nera, integrano un dissipatore in alluminio e 12 LED ARGB con tecnologia Capellix. Il design è pressoché lo stesso delle Dominator Platinum RGB Capellix DDR4 che abbiamo trovato sul mercato fino ad oggi.

I LED sono personalizzabili tramite il software iCUE, che permette anche di sincronizzare l’illuminazione con altri prodotti Corsair eventualmente presenti nella vostra build. Il programma permette anche di monitorare la temperatura delle memorie e il voltaggio a cui operano, nonché di personalizzare i profili XMP 3.0 e salvarli, probabilmente all’interno di iCUE e non sul SPD. All’interno dei profili personalizzati, sarà possibile sia selezionare la frequenza che gestire i timing, per cercare di abbassare il più possibile la latenza. Questa funzionalità non sarà disponibile da subito, ma arriverà entro la fine dell’anno sulle schede madri supportate.

Inizialmente, le nuove Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 saranno acquistabili in kit da 32GB (2x16GB) o da 64GB (2x32GB), quest’ultimo disponibile inizialmente solamente in versione nera. I kit hanno una velocità di 5200MHz con timing 38-38-38-84 e operano a 1,25V. Tra i kit presentati da Corsair ce n’è uno identificato dalla dicitura “FE”, che opera a 5200MHz ma opera a CL36.

SKU Colore Velocità Capacità kit Moduli Capacità modulo CMT32GX5M2B5200C38 Nero DDR5-5200 32GB 2 16GB CMT64GX5M2B5200C38 Nero DDR5-5200 64GB 2 32GB CMT32GX5M2B5200C38W Bianco DDR5-5200 32GB 2 16GB CMT32GX5M2B5200C36FE Nero DDR5-5200 32GB 2 16GB CMT32GX5M2X5200C38 Nero DDR5-5200 32GB 2 16GB

Oltre alla Dominator Platinum, Corsair ha presentato anche le nuove Vengeance, che uniscono ai vantaggi della tecnologia DDR5 un’estetica raffinata e un form factor compatto, in grado di adattarsi a quasi tutte le configurazioni. Queste RAM sono caratterizzate da un dissipatore in alluminio, rinnovato nel design rispetto a quello dei modelli attuali.

Le RAM sono coperte da garanzia a vita, un fattore indubbiamente da tenere in considerazione, specialmente quando si adotta una nuova tecnologia e se si tiene conto del fatto che, alcuni competitor, offrono solo tre anni di garanzia. Corsair infine non ha comunicato i prezzi di vendita dei nuovi kit Dominator Platinum, ma stando alle indiscrezioni costeranno parecchio, come tutte le DDR5. Visto comunque l’imminente arrivo delle CPU Alder Lake, non ci vorrà molto prima di scoprirlo.