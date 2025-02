Corsair senza freni: sconta di 1100€ il suo monitor OLED da 2400€

Corsair sorprende ancora una volta gli appassionati di gaming con un'offerta imperdibile sul suo monitor di punta, il Xeneon Flex 45WQHD240. Il primo monitor gaming OLED flessibile al mondo, lanciato a un prezzo di 2.400€, ora può essere acquistato con un incredibile sconto di 1.100€, rendendolo una delle occasioni più interessanti per i giocatori e utenti alla ricerca di un’esperienza visiva senza alcun tipo di compromesso.

Corsair Xeneon Flex 45WQHD240, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 è il primo monitor gaming OLED 21:9 flessibile del mondo, un prodotto rivoluzionario che sta cambiando il modo di vivere l’esperienza videoludica. È ideale per gli appassionati di gaming che cercano un’immersione totale nei loro giochi preferiti. La possibilità di regolare la curvatura del monitor da completamente piatto fino a 800R consente di personalizzare l’esperienza visiva a seconda del tipo di gioco o del contenuto multimediale, offrendo un livello di immersione senza precedenti.

Chi desidera vivere al massimo le proprie sessioni di gioco, beneficiare di immagini vivide e dettagliate grazie alla tecnologia OLED e desidera un display che si adatti alla propria postazione di gioco troverà nel Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 un alleato prezioso. Inoltre, il design antiriflesso e la tecnologia Low Blue Light, senza sfarfallio, rendono il Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 una scelta eccellente anche per gli utenti che passano molte ore davanti allo schermo, compresi i professionisti della creatività digitale e i giocatori hardcore.

La protezione degli occhi e la riduzione dell’affaticamento visivo sono priorità per chi utilizza dispositivi elettronici per lunghe sessioni, e questo monitor offre soluzioni all'avanguardia per affrontare queste problematiche. La sua funzione antiriflesso garantisce inoltre una qualità dell'immagine impeccabile da ogni angolazione, migliorando ulteriormente l’esperienza utente. Chi cerca un monitor flessibile, con prestazioni elevatissime sia in termini di qualità dell'immagine che di comfort visivo, troverà nel Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 l’investimento ideale.

