Costruisci il tuo PC da sogno con il Corsair 7000D Airflow, ora IN OFFERTA! -29%

Se siete appassionati di assemblaggio PC e cercate un case full-tower di qualità, l'offerta su Amazon per il Corsair 7000D Airflow desterà sicuramente il vostro interesse. Infatti, potete portarvi a casa il prodotto, tra i migliori case in commercio, a soli 253,51€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo consigliato di 337,90€.

Corsair 7000D Airflow, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Corsair 7000D Airflow è progettato per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti, offrendo una combinazione di spaziosità interna, gestione dei cavi ottimizzata e potenziale di raffreddamento eccezionale. Il suo pannello anteriore in acciaio ottimizzato assicura una ventilazione potente, mantenendo il sistema fresco anche durante le sessioni di utilizzo più intense. Grazie al sistema di gestione dei cavi CORSAIR RapidRoute, instradare i cavi principali in un'unica canalina nascosta diventa un'operazione semplice e veloce, con uno sportello incernierato che facilita l'accesso.

Incluso nel case, troverete tre ventole da 140 mm PWM, dotate di alette anti-vortice per concentrare il flusso d'aria e ottimizzare le prestazioni di raffreddamento. Inoltre, lo spazio interno generoso permette di montare fino a 12 ventole da 120 mm o 7 ventole da 140 mm, oltre alla possibilità di installare più radiatori contemporaneamente. Se desiderate un raffreddamento ancora più avanzato, il case consente l'installazione laterale di fino a quattro ventole da 120 mm oppure un radiatore da 420 mm.

Per chi desidera creare un sistema PC senza compromessi, il Corsair 7000D Airflow rappresenta una scelta ideale. Gli accessori inclusi con questo case sono convenientemente posizionati all'interno del compartimento dischi 3.5", offrendo una soluzione ordinata e pratica per l'organizzazione dell'hardware.

Questa offerta rappresenta un'opportunità imperdibile per chi cerca un case full-tower che combina estetica, funzionalità e prestazioni, il tutto ad un prezzo vantaggioso. Non lasciatevi sfuggire questa occasione e realizzate il vostro sogno di costruire un PC all'avanguardia con il Corsair 7000D Airflow.

