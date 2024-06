DOPPIO COUPON di 239€ per questo mini PC con Ryzen 7: CHE AFFARE!

Se siete alla ricerca di un mini PC compatto e potente, perfetto sia per il gaming leggero che per attività quotidiane di ufficio, vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Il mini PC NiPoGi AM02PRO, normalmente venduto a 559,00€, è attualmente in super sconto, e potete portarvelo a casa per soli 319,87€. Ciò è possibile grazie a un coupon di 200€ e a uno ulteriore del 7%, entrambi attivabili comodamente in pagina!

NB: ricordatevi di attivare i due coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 239€ durante il checkout

Mini PC NiPoGi AM02PRO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mini PC NiPoGi AM02PRO si rivela una scelta astuta per chi cerca prestazioni elevate in dimensioni contenute, con un focus particolare verso gli ambiti lavorativi dove non sono necessarie operazioni complesse, come per il gaming con titoli leggeri. Grazie al potente processore AMD Ryzen 7 5800U con scheda video integrata e alla memoria DDR4 da 16GB, espandibile fino a 64GB, il mini PC riesce infatti a supportare la risoluzione 4K e gestire al meglio compiti leggeri. Ciò è possibile evitando rumori eccessivi e surriscaldamento grazie alla sua struttura ottimizzata.

C'è comunque spazio per connettività di ogni tipo, visto che sono incluse porte HDMI e DP per output su due schermi, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, e diverse porte USB. Con un SSD M.2 NVMe PCIe3.0 da 512GB, espandibile fino a 2TB, è possibile ottenere performance ottime per quel che concerne accensione e tempi di caricamento su videogiochi e programmi. Il vero punto di forza sono ovviamente le dimensioni estremamente contenute, con il dispositivo che può infatti essere posizionato anche dietro a un monitor o su piccole scrivanie.

Con un prezzo di 319,87€, il mini PC NiPoGi AM02PRO rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo abbastanza potente ma compatto, che garantisca performance di alto livello sia in ambito lavorativo sia per l'intrattenimento. Il setup completo e le dimensioni contenute a questo prezzo sono un vero affare! Ricordatevi di attivare i due coupon in pagina per fruire della scontistica completa.

