Se siete alla ricerca di casse audio da scrivania che combinino prestazioni di alto livello, design moderno e un tocco di stile con illuminazione RGB, allora non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Amazon. Le Creative Pebble Pro 2.0 sono disponibili al prezzo scontato di 53,99€, con un ribasso del 7% rispetto al recente minimo di 57,99€. Si tratta di una promozione davvero interessante per migliorare la vostra postazione audio a casa o in ufficio.

Creative Pebble Pro 2.0, chi dovrebbe acquistarle?

Le Creative Pebble Pro 2.0 sono progettate per offrire un suono sorprendentemente potente in un formato compatto. Grazie ai nuovi amplificatori digitali e a un design dei driver completamente rinnovato, queste casse garantiscono un'esperienza sonora immersiva che supera di gran lunga quanto ci si potrebbe aspettare da un sistema così contenuto. La potenza audio arriva fino a 10W RMS, con picchi di 20W tramite USB-C, e può raggiungere addirittura 30W RMS e 60W di picco se abbinate a un alimentatore USB PD da 30W (non incluso).

Dal punto di vista della qualità del suono, queste casse brillano grazie alla tecnologia BassFlex, che accentua i bassi per un ascolto più coinvolgente, e all'elaborazione Clear Dialog, pensata per rendere più nitidi e comprensibili i dialoghi, rendendole ideali anche per la visione di film e serie TV. L'effetto scenico è ulteriormente arricchito dalla presenza di illuminazione RGB personalizzabile, con tre modalità selezionabili per adattarsi allo stile della vostra postazione.

Dal punto di vista della connettività, le Creative Pebble Pro offrono grande flessibilità. Oltre all'alimentazione e all'audio via USB-C, sono compatibili con Bluetooth 5.3 per lo streaming wireless e includono un ingresso AUX da 3,5 mm, oltre a porte per cuffie e microfono. Un pacchetto completo, compatto e potente che non teme confronti nella sua fascia di prezzo.

Attualmente disponibili a 53,99€, le Creative Pebble Pro 2.0 rappresentano un eccellente compromesso tra qualità audio, funzionalità avanzate e design accattivante. Se volete valorizzare il vostro spazio con un suono cristallino e un tocco di colore, questa è senza dubbio l'occasione giusta. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori casse Bluetooth portatili per ulteriori consigli.