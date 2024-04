SSD Crucial PCIe Gen5 subito al MINIMO STORICO

Per i puristi del PC che non si accontentano di meno del massimo, sia nel gaming che nella produttività, vi informiamo che Amazon stupisce offrendo oggi il Crucial T705 a un prezzo molto più vantaggioso del solito. Questo SSD PCIe Gen5, disponibile in una elegante edizione limitata bianca, si distingue per un sistema di raffreddamento innovativo. Nonostante il suo valore indiscusso, è ora disponibile con uno sconto del 27% – il più significativo mai visto – permettendovi di portarlo a casa a soli 360,99€, ben al di sotto del suo precedente miglior prezzo di quasi 500€.

Crucial T705, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Crucial T705 è un SSD interno dalla capacità e velocità strabilianti, perfetto per gli appassionati di tecnologia e gaming che non si accontentano di prestazioni medie. Con letture e scritture sequenziali che raggiungono i 14.500/12.700MB/s, questo drive soddisfa le richieste più esigenti in termini di velocità, rendendolo l'ideale per gamer, professionisti della post-produzione video e creatori di contenuti che lavorano con file di grosse dimensioni in UHD/8K.

Il dissipatore termico in edizione limitata, oltre a conferire un aspetto distintivo, garantisce il mantenimento delle prestazioni ottimali attraverso una gestione eccellente del calore. Inoltre, il supporto diretto per CPU Intel Core di 13-14a generazione e AMD Ryzen 7000 assicura che il Crucial T705 sia al passo con le ultime innovazioni nel campo dell'hardware.

Il supporto per applicazioni di IA ad alta densità di dati testimonia la capacità di questo SSD di anticipare le esigenze future degli utenti più avanzati, facendone un investimento intelligente a lungo termine. E con la sua capacità di archiviazione di 2TB, offre ampio spazio per ogni tipo di file, da giochi ingombranti a complessi progetti multimediali. Considerando l'offerta attuale di 360,99€ rispetto al prezzo originale di 492,67€, il Crucial T705 rappresenta quindi un'opportunità imperdibile per coloro che vogliono spingere al massimo le prestazioni dei loro sistemi.

