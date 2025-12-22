Il Crucial X10 Pro da 4TB è in offerta su Amazon con uno sconto del 10%, un'occasione imperdibile per chi cerca prestazioni professionali in mobilità. Questo SSD esterno raggiunge velocità straordinarie fino a 2100MB/s in lettura e 2000MB/s in scrittura, perfetto per editing video e trasferimento rapido di file pesanti. Ora disponibile a 284,99€ invece di 314,99€, offre resistenza IP55 ad acqua e polvere, compatibilità universale con PC, Mac, PlayStation e Xbox, oltre a crittografia hardware AES 256-bit per la massima sicurezza dei vostri dati.

Crucial X10 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Crucial X10 Pro da 4TB è la scelta ideale per professionisti creativi e content creator che necessitano di trasferire e modificare file di grandi dimensioni in mobilità. Con le sue velocità di trasferimento fino a 2100MB/s in lettura e 2000MB/s in scrittura, questo SSD esterno vi permetterà di lavorare direttamente sui vostri progetti video 4K, librerie fotografiche RAW e file di progetto complessi senza rallentamenti. È perfetto anche per gamer esigenti che desiderano espandere lo storage delle proprie console PlayStation o Xbox, garantendo caricamenti rapidi e prestazioni fluide. La capacità da 4TB vi consentirà di archiviare un'ampia collezione di giochi, video e documenti senza preoccuparvi dello spazio disponibile.

Questo dispositivo risponde alle esigenze di chi cerca affidabilità e protezione dei dati in movimento. Grazie alla certificazione IP55 contro acqua e polvere e alla resistenza alle cadute da 2 metri, vi accompagnerà in qualsiasi condizione di lavoro, dai set fotografici outdoor agli studi professionali. La crittografia hardware AES a 256 bit con protezione tramite password garantisce la sicurezza dei vostri file sensibili, caratteristica essenziale per professionisti che gestiscono dati riservati. La compatibilità universale con Windows, Mac, Linux, Android e iPad lo rende uno strumento versatile per chi lavora su più piattaforme, mentre i 5 anni di garanzia testimoniano la qualità costruttiva di questo prodotto targato Micron.

