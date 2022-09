Microsoft PowerToys, il celebre software che espande le funzionalità di Windows, ha da poco ricevuto un nuovo aggiornamento tramite cui viene aggiunta una sfilza di novità. La nuova versione rilasciata è la 0.62.0 e, oltre ai classici bug fix, introduce per la prima volta un righello a schermo, l’accento rapido e la nuova funzionalità PowerOCR, anticipata in precedenza, con cui è possibile estrarre il testo dalle immagini per copiarlo in qualsiasi altra finestra.

Il righello a schermo, denominato Screen Ruler nell’applicazione, permette di misurare la risoluzione in pixel dello schermo o di ogni elemento dell’interfaccia. La funzionalità viene attivata tramite la combinazione di tasti predefinita “Windows+Shift+M”, che è possibile personalizzare dalle impostazioni. Quando abilitata, noterete la comparsa di una piccola barra nella parte superiore della vostra schermata, questa mette a disposizione quattro modalità di misurazione: la prima consente di ottenere una misura con una selezione quadrata, la seconda fornisce la risoluzione in altezza e larghezza di ogni elemento, mentre la terza e la quarta consentono di fare lo stesso, ma solamente in orizzontale o verticale.

La funzionalità Screen Ruler introdotta con il nuovo aggiornamento Microsoft Power Toys 0.62.0

L’accento rapido, che è possibile trovare tra la lista di funzionalità con il nome di Quick Accent, è un modo alternativo per inserire caratteri accentati, che può rivelarsi particolarmente utile quando questi non sono supportati dalla tastiera. Per utilizzarlo, basterà tenere premuto il tasto relativo al carattere per cui si vuole inserire un accento, premendo in seguito il tasto di attivazione settato nelle impostazioni. Verrà quindi visualizzata una piccola barra in sovraimpressione, che consentirà di selezionare il tipo di carattere accentato da digitare, comprese le lettere maiuscole.

TextExtractor infine, come suggerisce il nome, consente di estrarre il testo dalla schermata o da qualsiasi immagine, copiandolo automaticamente negli appunti di Windows. Come per le altre funzioni, è possibile impostare a piacimento la scorciatoia da tastiera per l’attivazione. Una volta avviata, permetterà di selezionare l’area della schermata da cui estrarre il testo interessato, che sarà subito possibile incollare in un editor o un campo di testo. Tuttavia, come fatto notare da Microsoft, la funzionalità ha ancora qualche problema di riconoscimento in alcuni dispositivi ARM64 che eseguono Windows 10.