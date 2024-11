Passa al 4K con il monitor Dell e goditi l'alta definizione al miglior prezzo mai visto

Se cercate un monitor per PC in grado di visualizzare dettagli sorprendenti e colori vivaci grazie al supporto HDR e alla copertura sRGB del 99%, puntate gli occhi sul Dell S2722QC. Oltre alla qualità dell'immagine, questo monitor vanta un design ergonomico con supporto regolabile e connettività USB-C per un'esperienza d'uso ottimale. E con l'offerta odierna di Amazon, lo potete acquistare a soli 289,99€ invece di 379€.

Dell S2722QC, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Dell S2722QC è una scelta eccellente per gli appassionati di tecnologia che ricercano una qualità visiva superiore per lavoro, studio o intrattenimento. Particolarmente consigliato per i professionisti della creatività, come grafici e video editor, che beneficeranno della risoluzione 4K, che offre dettagli nitidi e colori vivaci grazie alla copertura del 99% sRGB e al supporto HDR.

Con la sua tecnologia IPS, il monitor garantisce angoli di visione ampi, indispensabili per chi condivide il proprio lavoro con clienti o collaboratori direttamente dallo schermo. Anche per gli utenti che passano lunghe ore davanti al monitor, la tecnologia senza sfarfallio e il filtro ComfortView rappresentano un vantaggio non indifferente, proteggendo la vista dalla luce blu dannosa.

La connettività USB-C, che consente di trasferire video, audio e dati oltre a ricaricare il notebook con un unico cavo, agevola la creazione di un ambiente di lavoro ordinato, eliminando la necessità di cavi multipli. L'adattabilità ergonomica del supporto, che può essere regolato in altezza, inclinazione, rotazione e orientamento, offre una personalizzazione completa dell'esperienza visiva, garantendo comfort durante lunghe sessioni di lavoro o relax. Questo monitor rappresenta un investimento ideale per chi desidera coniugare eccellenza visiva, comfort e praticità, il tutto proposto a un costo di 289,99€.

