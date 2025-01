Dì addio alle cartucce costose con questa stampante, ora con uno SCONTO del 30%!

Se state cercando una stampante affidabile ed economica, l'offerta attuale su Amazon per l'Epson EcoTank ET-1810 è un'opportunità da non lasciarsi sfuggire. Disponibile a soli 139€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo consigliato di 197,36€, questa stampante senza cartucce è perfetta per chi vuole ridurre i costi di stampa senza compromettere la qualità.

Epson EcoTank ET-1810, chi dovrebbe acquistarlo?

Epson EcoTank ET-1810 è una stampante a getto d'inchiostro senza cartucce, dotata di serbatoi ricaricabili ad alta capacità, che permettono di risparmiare fino al 90% sui costi di stampa. Grazie alla tecnologia EcoTank, un unico set di flaconi d'inchiostro consente di stampare fino a 4.500 pagine in bianco e nero e 7.500 a colori, l'equivalente di 72 cartucce tradizionali.

Con la connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct, potete stampare direttamente dal vostro smartphone o tablet utilizzando l'app Epson Smart Panel. Questo vi permette di gestire la stampante in modo intuitivo, configurandola, monitorandone lo stato e risolvendo eventuali problemi senza bisogno di un computer.

Epson EcoTank ET-1810 garantisce stampe di alta qualità grazie alla tecnologia a freddo Micro Piezo, che riduce il consumo energetico e prolunga la durata della stampante. Il vassoio carta posteriore da 100 fogli e la possibilità di stampare fotografie senza margini fino a 10x15 cm la rendono perfetta per documenti e immagini. Inoltre, la testina di stampa è preinstallata, semplificando la configurazione.

Questa stampante è la soluzione ideale per chi cerca una stampante economica, ecologica e pratica per l'uso domestico. Approfittate di questa offerta su Amazon a soli 139€ e dite addio alle cartucce tradizionali. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori stampanti a getto d'inchiostro economiche per ulteriori consigli.

