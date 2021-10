Dopo l’uscita di Windows 11, Samsung lancia Bixby… Per Windows 10

Bixby è l’ecosistema di assistenza vocale sviluppato da Samsung per i suoi prodotti. Lanciato nel 2019, gli sviluppatori si sono concentrati sull’implementazione di nuove funzioni e l’ampliamento della compatibilità con app di terze parti all’interno di Android, con i wearable dell’azienda e con i classici accessori per smartphone. Oggi, a distanza di due anni dal suo lancio, Samsung ha annunciato che Bixby è disponibile anche sui device con Windows 10.

Nel corso di mercoledì 6 ottobre, come segnalato dal sito MSPowerUser, Samsung ha pubblicato l’app Bixby nel Microsoft Store. Bixby è sorprendentemente disponibile per tutti gli utenti Windows 10, anche se l’azienda sudcoreana precisa che è ottimizzato solo per i Samsung Galaxy Book. Inoltre Samsung informa che possono esserci restrizioni sull’uso e/o su alcune caratteristiche quando si utilizzano dispositivi di altri produttori.

Bixby è sviluppato per i notebook della serie Galaxy Book rilasciati a partire da maggio 2021 e richiede Windows 10 21H1 o superiore, tuttavia per qualche motivo non funziona su Windows 11: se lo si installa, una volta aperto l’assistente vocale restituirà un generico errore, in cui viene semplicemente detto che Bixby non è disponibile sul dispositivo in uso. È probabile che Samsung desideri dedicare una release ad hoc al nuovo sistema operativo di Microsoft e che questa arriverà nel prossimo futuro. Le funzionalità integrate nella versione Windows di Bixby consentono di avviare app e programmi, consultare alcune informazioni e cercare dei file, inoltre è possibile sostituire del tutto Cortana e altri assistenti vocali, integrando il proprio PC nell’ecosistema Samsung SmartThings di cui fanno parte già parte prodotti come smartphone, i futuri wearable, alcuni elettrodomestici e le Smart TV, di cui vi abbiamo parlato nella nostra guida.