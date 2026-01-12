Se cercate una protezione affidabile per il vostro PC e le periferiche, l'Eaton UPS 5E Gen2 700 DIN è disponibile su Amazon a un prezzo vantaggioso. Questo gruppo di continuità da 700 VA offre tecnologia AVR double-boost per regolare le fluttuazioni di tensione e proteggere i vostri dispositivi dai black out. Potete acquistarlo a soli 68,44€ invece di 78,19€, risparmiando sulla sicurezza dei vostri dati. Il design silenzioso e la funzione di riavvio automatico lo rendono ideale per casa e ufficio.

Eaton 5E Gen2, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Eaton UPS 5E Gen2 700 DIN rappresenta la soluzione ideale per chi lavora da casa o gestisce un piccolo ufficio e non può permettersi interruzioni improvvise. Vi proteggerà efficacemente da blackout e sbalzi di tensione, salvaguardando computer, workstation, router e dispositivi di archiviazione come i NAS da perdite di dati potenzialmente catastrofiche. Con i suoi 14 minuti di autonomia, vi garantirà il tempo necessario per salvare il lavoro e spegnere correttamente le apparecchiature. È particolarmente consigliato a professionisti, studenti universitari e smart worker che necessitano di continuità operativa, ma anche a gamer e appassionati di tecnologia che vogliono proteggere console, TV e altri dispositivi costosi dalle fluttuazioni della rete elettrica.

Grazie alla tecnologia AVR double-boost, questo gruppo di continuità corregge automaticamente sotto e sovratensioni senza consumare la batteria, estendendone la durata nel tempo. Il design completamente silenzioso senza ventole lo rende perfetto per ambienti domestici, camere da letto o studi dove il rumore risulterebbe fastidioso. La funzione di riavvio automatico e il software di spegnimento incluso vi offriranno una protezione intelligente e autonoma.

L'Eaton UPS 5E Gen2 700 DIN è un gruppo di continuità da 700 VA / 360 Watt che protegge i vostri dispositivi da blackout e sbalzi di tensione.

