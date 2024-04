Ecco una VPN da 5 stelle scontata del 82%. Meno di 2€ al mese!

Se siete alla ricerca di una proposta economicamente vantaggiosa per attivare un abbonamento a un servizio VPN noto per la sua eccellente protezione online e l'accessibilità, non lasciatevi sfuggire l'incredibile offerta disponibile per Privado VPN. Questo non è un semplice sconto, bensì un calo di prezzo che abbassa il costo mensile da 10,99€ a soli 1,99€, rendendolo inferiore alla soglia dei 2€. Detto in modo semplice, si tratta di un'opportunità imperdibile per accedere a un servizio di prima categoria come Privado VPN a un prezzo stracciato.

Privado VPN, perché approfittarne?

La particolarità di Privado VPN si manifesta in diverse funzionalità uniche. Essendo basata in Svizzera, gode di vantaggi significativi per quanto riguarda la sicurezza dei dati, grazie alle rigide leggi locali. Un altro elemento che distingue Privado VPN dalla concorrenza è la sua proposta di abbonamento singolo, semplificando la scelta per l'utente e distinguendosi dalla pratica comune di altri servizi VPN che offrono diversi pacchetti, come Base, Avanzato o Elite.

Coloro che cercano una soluzione conveniente troveranno il piano biennale come il più attraente. Ma anche sottoscrivendo per un anno, i clienti beneficeranno di un considerevole risparmio grazie a uno sconto del 73%, anche se questa scelta implica una leggera riduzione nel valore offerto rispetto al biennale. L'esperienza utente non cambia in base alla lunghezza dell'abbonamento, assicurando l'accessibilità a tutte le funzioni promosse dalla piattaforma.

Tra queste, si contano il traffico dati illimitato, la possibilità di connettere più dispositivi simultaneamente, una politica di zero registrazioni delle attività online, un efficace bloccatore di annunci, protezione avanzata da minacce online e un solido controllo parentale. Si sottolinea inoltre l'uso della crittografia AES a 256 bit, considerata una norma d'oro per la sicurezza informatica e utilizzata anche nella salvaguardia di informazioni governative top-secret.

