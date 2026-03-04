Su Amazon è disponibile la EPOMAKER Galaxy100, tastiera meccanica in alluminio al 96% con tastierino numerico, supporto QMK/VIA, connettività USB-C, Bluetooth 5.0 e 2.4GHz wireless, batteria da 8000mAh e switch lineari Wisteria pre-lubrificati hot-swap. Applicando il coupon del 40%, il prezzo scende a soli 77,99€.

EPOMAKER Galaxy100, chi dovrebbe acquistarla?

La EPOMAKER Galaxy100 è la scelta ideale per gamer, programmatori e professionisti che cercano una tastiera meccanica premium senza compromessi. Grazie al layout al 96% con tastierino numerico, si rivela perfetta per chi necessita di inserimento rapido di dati senza rinunciare a uno spazio ridotto sulla scrivania. Il supporto QMK/VIA la rende particolarmente adatta agli appassionati di personalizzazione, che potranno rimappare ogni tasto e creare macro su misura. La compatibilità con Windows, Mac e Android la rende inoltre versatile per un utilizzo multi-dispositivo, sia in ufficio che durante sessioni di gaming.

Chi cerca libertà dai cavi e lunga autonomia troverà nella Galaxy100 una compagna affidabile: la batteria da 8000 mAh garantisce sessioni prolungate senza interruzioni, grazie alle tre modalità di connessione wireless. Gli switch lineari pre-lubrificati e la struttura imbottita in alluminio con materiali fonoassorbenti la rendono ideale anche per ambienti silenziosi. Attualmente disponibile a soli 77,99€ con il coupon del 40% su Amazon, rappresenta un'opportunità eccellente per chi desidera qualità costruttiva e prestazioni elevate a un prezzo competitivo.

La EPOMAKER Galaxy100 è una tastiera meccanica al 96% con scocca in alluminio, layout numerico, switch lineari Wisteria pre-lubrificati e supporto QMK/VIA. Connettività tripla USB-C, BT5.0 e 2.4GHz, batteria da 8000mAh e hot-swap senza saldatura.

